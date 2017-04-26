24 Nisan 2017 Pazartesi günü Doğru Yol TKSD salonunda 21. Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Töreni düzenlendi. Törende, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Yunus Emre Enstitüsü yetkilisi, dernek başkanları, Türkiye’den, Makedonya’dan gelen konuklar ve çok sayıda katılımcı hazır bulundu.

Programın başında, merhum Süleyman Brina ve bu derneğin çalışmalarına yıllarca katkı sunmuş tüm merhum üyelerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Başkanı Bülent Emruş ve Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Seçici Kurul Başkanı Zeynel Beksaç’ın selamlama konuşmaları ardından, sunucular tarafından merhum Süleyman Brina’yla ilgili diğerleri arasında şunlar vurgulandı:

“... Hep söyleyedurduk, ancak bu akşam aramızda yeni dostlar var. Bir kez daha hatırlatalım dedik. Süleyman Brina, ikircimliğe varmayan, inandığı, güvendiği bir şeyin uğruna üstün zekasını kalkan yapıp, harbi kavgayı seçendi. O, hep, gözü hiçbir şeyden sakınmayan, yılmayan biri olarak yaşadı. O, tüm halkları seven; evrensel, insancıl görüşü savunan, ilericil bakışa saygı duyan bir Türk siyasetçisi, aydını, öğretmeniydi bu toprakların... Erken ölümü bizi onun engin görüşleri ve önerilerinden yararlanmamıza nokta koymuştu...”



Törende ayrıca, Doğru Yol derneği olarak onu yaşatmaya, anılarını canlı tutmaya, bir toplumun önünde adam gibi adam nasıl olunur diye onu örnek almaya devam edileceğinin altı çizildi.

Devamında özürlü nedenler yüzünden törene katılamayan Çuvaşistan’dan İlya İvanov ve Yunanistan’dan Rahmi Ali’nin mesajları okundu.

Bunu, Zeynel Beksaç, Bülent Emruş, Bedia Begovska, Feyyaz Sağlam, Nafiz Gürciali, Fidan Brina Jilta ve Dr. Taner Güçlütürk’den oluşan Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlenen ve törende hazır bulunan Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü 21. sahiplerinin özgeçmişlerinin okunması izledi.



Sonra da İskender Muzbeg Bayram İbrahim’e, Elsev Brina Lopar Fahri Tuna’ya, Bakan Mahir Yağcılar, Türkiye’den gelen ünlü ressam Gültekin Serbest’e, Zeynel Beksaç genç şair ve yazar Leyla Şerif Emin’e, Bülent Emruş İzmir’i mesken tutan ünlü tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Zekeriya Hocalar’a ve törende son ödül sahibi Türk Sanat Müziği kolunu yıllarca büyük bir başarıyla yöneten Daşni Veşal’a Başkim Çabrat tarafından verildi.

Ödül Töreni sonunda Nevzat Şundo’nun solist olarak yer aldığı Daşni Veşal yönetimindeki mini sanat müziği konseri büyük beğeni kazandı.