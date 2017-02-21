



Bugün 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü. UNESCO genel kurulunda alınan kararla 1999 yılında resmi olarak 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü olarak ilan edilmiştir.

Dünyada bugün yaklaşık olarak 6 bin dil konuşuluyor. Bunların yarısı ise kaybolma tehlikesi yaşıyor. Yaklaşık 200 ülkede kaybolma tehlikesi yaşayan diller mevcut.

Bunun dışında ise dil alanında 26 Eylül Avrupa Dilleri günü olarak da tarihe geçmiştir.