Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun öncülüğünde yıl boyunca sürdürülecek “2017 Türk Dili Yılı - Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı etkinliğin bir otelde yapılan açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Türkeş, Türkçe karşılıkları olduğu halde Batı kökenli kelimelerin, bilinçsizce kullanıldığını bildirdi. Türkeş “Türkçe konusundaki duyarlılığını dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin de yüksek himayelerini almak suretiyle 2017 yılını ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ alt başlığıyla ‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan ediyor, bir yandan Türkçenin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dikkatlerinizi çekmek isterken bir yandan da Türkçenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yolunda sizlerin desteğini almayı amaçlıyoruz. Şunu çok iyi bilmeli, anlamalı ve idrak etmeliyiz ki Türkçe, 2023, 2050 ve 2071 hedeflerimizde, bizi maksadımıza ulaştıracak olan çok sayıda araç arasında her zaman en ön sırada olacaktır, olmalıdır” dedi.



Kaynak: Milliyet