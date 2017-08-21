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21 Ağustos 2017 Pazartesi

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XV. ve XVI. Yüzyıl’da İştip’te Var Olan ‘Yörük Cemaatları’

XIV. yüzyılın sonuna doğru Türkler tarafından fethedilen İştip şehri, 1912 yılına, Balkan Bozgunu’na kadar Türkler’in idaresinde kaldı. Türk idaresi döneminde İştip ve dolayına, özellikle XV. ve XVI. yüzyılda yoğun bir Yörük yerleşmesi olmuştur.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:16
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XV. ve XVI. Yüzyıl’da İştip’te Var Olan ‘Yörük Cemaatları’



XIV. yüzyılın sonuna doğru Türkler tarafından fethedilen İştip şehri, 1912 yılına, Balkan Bozgunu’na kadar Türkler’in idaresinde kaldı. Türk idaresi döneminde İştip ve dolayına, özellikle XV. ve XVI. yüzyılda yoğun bir Yörük yerleşmesi olmuştur.

XV. ve XVI. yüzyılda İştip ve dolayında bulunan Yörük cemaatları şunlardır:

Hacı Beyler cemaatı,

Karamanlı cemaatı,

Balkanlı cemaatı,

Hacı Haliler cemaatı,

Hacı Yusuf cemaatı,

Kara Sinanlar cemaatı,

Edekler cemaatı,

Hacı Hamzalı cemaatı,

Deliciler cemaatı,

Duymuşlar ya da Doymuşlar cemaatı,

Turasiler cemaatı,

Doğuşlar cemaatı,

Evrenesoğulları cemaatı,

Karalar cemaatı,

Karaca Ali cemaatı,

Bekirli cemaatı,

Köseler cemaatı,

Yağmurlu cemaatı,

Turhanlı cemaatı,

Usluca Kasım cemaatı,

Dorful cemaatı.

Bu cemaat adları daha sonraki yıllarda köy adına dönüştü. Günümüzdeki kimi köy adları, bu cemaatların adlarını taşımaktadırlar:

 Dorfullu köyü, Dorful cemaatının adını;

Yağmurlar köyü, Yağmurlar cemaatının adını;

Köseler köyü, Köseler cematının adını;

Bekirli köyü, Bekirli cemaatının adını;

Hacıhamzalı köyü, Hacı Hamzalı cemaatının adını;

Edekler köyü, Edekler cemaatının adını taşımaktadırlar.

Bu Yörük cemaatları ilkin hayvancılıkla, daha sonraki yıllarda hem hayvancılık hem de tarımcılıkla yaşamalarını sürdürdüler. Tarımcılığa geçen Yörükler, cemaat adlarını köylere verdiler ya da cemaat adları köy adı olarak kaldı; günümüzde bu köyler, o dönemki cemaat adlarını taşımaktadırlar…

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