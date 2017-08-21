



Evet, ülkemiz küçük ve şirin ama kim demiş ki Makedonya büyük işlere giremez, zor görevleri üstlenemez? Kimileri ülkemizi tanımıyor, kimileri dilimizi. Ama bunlar hepsi vız. Ne kadar inatlaşsalar da Makedonya devleti tüm dünyaya örnek oldu.

Ülkemizde hafta içi çok büyük bir organizasyon düzenlendi. Hatta en büyüğü. Avrupa’nın en iyisi Üsküp Telekom Arena stadında belirlendi. Bu ünvanı kazanmak için Avrupa’nın en güçlü takımlarından ikisi yarıştı ve biz, seyirciye çok keyifli bir maç izlettirdiler.

Salı akşamı dolu statta önü İspanyol kralı Real Madrid hem Avrupa hem Üsküp kralı oldu. Güzel, zevkli ve çok çekişmeli bir maçın ardından krallar Süper kupayı 5.ci kez havaya kaldırdılar.

Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde olduğu için biz her şeyi dört dörtlük yapmalıydık. Hiç bir eksik olmadan tüm misafirleri ağırlamak ve misafirleri güler yüzlü uğurlamak ana amaçtı.

Bunu da başardık. Bütün Avrupa bunu alkışladı, biz ise örnek olabileceğimizi herkese gösterdik. İster maça çıkan kulüpler, ister UEFA ve FİFA yetkilileri. Herkesten tam not aldık, Avrupalılara çok iyi ev sahibi olduğumuzu ispatladık.

Bu büyük organizasyonun belki eksikleri vardı. Olacak da. Kusursuz kul yok. Ama hazırlıklar ve 2-3 günlük ana organizasyona baktığımızda benim pek eleştireceğim bir şey kalmadı. Stat tıklım tıklım. Herkes bilete ulaşmak için elinden geleni yaptı. Bu, ilginin ne kadar büyük olduğunu göstermekte.

Maç çok önemli olduğu için önlemler de yüksek seviyede idi. Polis, güvenlik derken tam 4 kapıdan geçtik. Her birinde sıkı kontrol, dikkatli aramalar. Böyle bir maç için de normal. Çoğu Makedonya’dan olmasına rağmen, diğer komşu ülkelerden Süper maçı izlemek için gelenler vardı.

Atmosfer mükemmel, tribünler tıklım tıklım. Maç öncesi ve sonrası olan koreografiye söylenecek söz kalmadı. Yüzden fazla ülke canlı yayını yaparsa biz de kendimizi tanıtmak için ancak böyle güzel bir tanıtım reklamı yapmalıydık. Ve başardık.

Maçtan önceki günler de birçok etkinlikler bu organizasyonu süsledi. Ferguson’un Türk çarşı ziyareti, Üsküp merkezinde birçok oyun düzenlenmesi, kafeteryalarda da eğlenceli organizasyonlar Süper kupa 2017’yi daha zevkli yaptığını inanıyorum.

Demek ki istediğimiz zaman her şeyin altından kalkabileceğimizi gösterdik. Ne bir kavga, ne de istenmeyen bir kötü olay. Süper kupaya yakışan bir organizasyon yaptığımıza eminim. UEFA da bunu göz önüne alarak bize yine bu tür maçları organize etmemize şans sunacak.

Elbet ki, daha çok işimiz var. Hem organizasyon açısından hem futbol sevdasını. Futbol aşkı sadece tribüne gidip sayı olarak olmaz. Hem takımını destekleyeceksin, hem daha kaliteli oynayanı.

İşte bunu Salı akşamı gördüm. Maçı izlediğim tribünde çoğu Manchester United taraftarıydı. Ama Real Madrid’e de alkışını eksik etmedi. Hem gol attığında hem güzel oyun oynadığında.

Demek ki biz buna ayak uydurmaya başladık. Daha da iyi olacağımıza eminim. Kaliteli ve güzel futbolu alkışlamasını biliyoruz. Umudumuz Avrupalılar bunu görür ve ülkemize daha sık sık bu tür organizasyonları düzenlemesi için imkan sunar.

Teşekkürler Üsküp, teşekkürler Makedonya halkı. Teşekkürler Real Madrid, teşekkürler Manchester United. Bu heyecanı bize yaşattırdığınız için hepinize teşekkür ederiz.