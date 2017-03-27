UEFA tarafından 2017 Süper kupa finali için başkentimizi ev sahipliği için seçti. Şampiyonlar ligi şampiyonu ve Avrupa liginin en iyisini ülkemizde ağırlayacağız. 2016/17 sezonunda Avrupa’nın en başarılı takımı Üsküp’te belirleyeceğiz.

İşte, bunun için tüm hazırlıklar devam ediyor. Hem devlet hem federasyon ara vermeden Telekom Arena stadını Süper kupa final maçına hazır olması için tüm eksiklikleri tamamlamak için erkenden koları sıvadı.

Ülkemiz, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış ama bukadar önemlisini değil. Üsküp, bu büyük organizasyonla onurlanınca, süper karşılaşmayı kusursuz gerçekleştirmek, herkese örnek olmak, gelecekte yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmak için Ağustos ayındaki maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Stadın diğer adı Filip II Arena, bu tür organizasyonlara yanıt verebilecek bir durumda. Kapasitesi açısından orta kapasiteli stadların arasında sayılır. Yaklaşık 34 bin koltuğa sahip olan Üsküp şehir stadı dünya yıldızlarını ağırlayacak, futbolseverler futbola doyacak.

Stadın inşaatı 70 yıl önce başlamasına rağmen o günlerde pek parlak günler görmedi. 80’li yıllarda güney tribününün inşasıyla birlikte yenilenmeye giden Telekom Arena, XXI yy. başlarında modern bir stad unvanını almak için harekete geçildi ve Avrupa stadlarına ayak uyduracak bir hal aldı.

Stad açısından bir problem çıkacağına inanmıyorum. Saha tam not, tribünler ona göre. Herkese kapılarını açabilen Filip II stadı yabancıların da gönlünü alacağına inanmaktayım.

Konaklama konusunda ise Üsküp iyi durumda. Kapasite açısından başkent hazır, turistlere ve seyirciye ev sahipliği perverliğini göstermek için tüm var olan imkanları ortaya koymaya hazır.

UEFA kriterlerini bir bir yerine getiren federasyon, yaklaşık 20 kontrolden geçti. Her kontrolden tam not alan Makedon futbolu, bu organizasyon için son hazırlıklarını yapmış 8 Ağustos’u beklemeye geçti. Avrupa’nın en kaliteli iki takımını görmek için bu tarihe kilitlendi.

Peki, biz buna ne kadar hazırız? Avrupa, Makedon halkından memnun kalacak mı? Her biri bizim için misafir olduğunu ve en iyi şekilde ağırlandığını tattırmak bizim ana hedefimiz olmalı. Bunları yaptıktan sonra daha güçlü, daha başarılı olanı Süper kupanın sahibi olsun. Biz, de onları ayakta alkışlayacağız, bize yine gelmeleri için kapıyı aralayacağız.