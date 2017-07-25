



Matura sınav sonuçlarının açıklanması ve diplomaların alınması üzere lise mezunlarında üniversiteye kayıt telaşı başladı. Bu yıl ülke genelinde ki devlet üniversiteleri toplam 26.105 öğrencinin kayıt yaptırabileceğini açıkladılar. Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ üniversitesi bünyesinde bulunan fakülteler de yeni bölümlerin açılacağını ve bazı bölümlerde müfredatta yenilikler yapacaklarını dile getirdiler. Üsküp ‘Kiril ve Metodiy’ bünyesinde bulunan bilgisayar bilimleri fakültesi FİNKİ, teknolojinin gelişmesiyle müfredatta bazı program değişikliğine gideceklerini ve öğrencilere yeni ve daha modern bir öğretim yılı sağlayacaklarını açıkladılar. Kiril ve Metodiy üniversitesi felsefe fakültesi ise geçen yıllarda dondurulan 5 bölümün tekrar kayıta açılacağını duyurdu. Bu bölümlere kayıt yapacak öğrencileri bu bilgileri de dikkate alabilirler. Kayıt tarihlerinin birinci dönemi ağustos ayının ortasında başlayacak, ikinci dönem de ayın sonunda ve üçüncü dönem eylül ayının ortasında olacak. Kesin tarihler ise üniversitelerin resmi internet sitelerinde açıklanacak.

Kayıt sürecinde öğrencileri en çok düşündüren sorular ‘hangi üniversiteye gitmeliyim, hangi bölümü seçmeliyim, özel mi, devlet mi’ gibi sorulardır. Öğrencilerin kayıt yaptırmadan önce yapması gereken bazı şeyler var, en başta istedikleri bölümü iyice araştırmak mümkünse bölümün bulunduğu fakülteyi ziyaret etmek, eğer hala gideceği bölüme karar vermediyse detaylı bir araştırma yapmak ve farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin tavsiyelerini dinlemek, kayıt için gerekli belgeleri önceden toplayıp kayıt tarihini muhakkak kontrol etmek. Bu gibi araştırmalar öğrencilerin heyecanını biraz da olsa yenmelerini sağlayacak ve çıkabilecek sorunların önüne geçecektir. İkinci ve önemli detaylardan biri de uzakta okuyacak öğrencilerin kalacak yer bulması. Bunun önceden ayarlanması öğrencilere kolaylık sağlayacaktır. Şimdiden yeni akademik yılda kayıt yaptıracak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileriz.