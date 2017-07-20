



Adını “Radu” adında bir Ulah prensinden alan Raduş (Radoviş), yazılı olarak ilk kez 1019 yılında rastlanıyor.

Osmanlı kaynaklarında Radovişte, Makedonca’da Radoviş (Радовиш) olan şehre Yörükler, “Raduş” demektedirler.

Raduş, Osmanlı kaynaklarında, Köstendil Sancağına bağlı köy, nahiye ve kaza olarak kayıtlıdır.

1382/3 yıllarında Türkler tarafından fethedilen Raduş şehri, 1912 yılına kadar Türk idaresinde kaldı. Türk Günü’nde, Türkler tarafından Raduş’a “Yörük cemaatları/taifeleri” yerleştirildi. Yerleştirilen cemaatlardan/taifelerden kimilerinin adı unutuldu kimilerinin adı ise günümüzde köy adı olarak yaşamaya devam ediyor. Bu unutulan cemaatların/taifelerin ikisini aşağıya yazacağız.

Unutulan iki cemaat/taife:

Cemaatın Adı: Pazarlı

Yerleşim Yeri: Radovişte Kazası (Köstendil Sancağı)

Bağlı Olduğu Topluluk: Yörükan Taifesinden

Cemaatın Adı: Tuğlu (Tuğulu)

Yerleşim Yeri: Radovişte Kazası (Köstendil Sancağı)

Bağlı Olduğu Topluluk: Yörükan Taifesinden

Günümüzde Pazarlı ve Tuğlu (Tuğulu) adında ne bir cemaata/taifeye ne de bu cemaatın/taifenin adını taşıyan bir köye rastlıyoruz.

Dipçe:Kızılalma-Karaman Yörükleri Osmanlı dönemine “Türk Günü”, Radoviş’e de “Raduş” derler. Biz de yazımızda “Türk Günü” deyimini ve “Raduş” söylenişini kullanmayı yeğledik.