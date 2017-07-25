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25 Temmuz 2017 Salı

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Tiroid Bozuklukları ve Hamilelik

Tiroid hormon bozuklukları hem hamilenin hem de, anne karnındaki çocuğun sağlığını etkilemektedir.

25 Temmuz 2017 Salı 14:14
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Tiroid Bozuklukları ve Hamilelik



Tiroid hastalıkları sıklıkla genç kadın hastaları etkileyen bir endokrinolojik bozukluktur. Günümüzde çok yaygın olarak görülmektedir. Her iki cinsi etkilemekle beraber, 20-30 yaşlarındaki kadın hastalarında görülme olasılığı bir hayli fazladır. Hamile kadınların büyük bir kısmı bu yaş grubunda bulunduğu için, tiroid bozukluklarının bu hasta grubu için önemi kat kat artmaktadır.

Tiroid hormon bozuklukları hem hamilenin hem de, anne karnındaki çocuğun sağlığını etkilemektedir. Tiroid hastalığı açısından pozitif aile öyküsü olan her kadının hamilelik öncesinde ve sonrasında tiroid hormonlarını kontrol etmek çok önemlidir. Tiroid hormonu (tiroksin) vücut metabolizma şefi olma özelliğinin yanısıra, kadının üreme fonksiyonlarını ve anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini kontrol eden en önemli hormon özelliğine de sahiptir. Özellikle hamilleliğin ilk üç ayında eksikliği sözkonusu olduğunda anne karnındaki bebeğin beyin fonksiyonları önemli derecede hasar görmektedir. Çocuğun beyin gelişimindeki etkisinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günümüzde, yenidoğan her çocuğun tiroid hormonlarını incelemeyi  sağlık ve yasal zorunluluk haline getirmiştir. Ayrıca, hamilelik çağındaki kadınların hamile kalmadan önce ve hamilelik boyunca en az bir kere tiroid hormonlarını kontrol etmesi DSÖ’nün önerileri arasında bulunmaktadır.

TSH ve serbest T4, kontrol edilecek hormonların başında gelmektedir. Bunlara ilave olarak gerektiğinde serbest T3 ve tiroid antikorları (anti-TPO) da incelenebilmektedir.  Hamileliği düşünen her kadında TSH hormonun değeri 2,5’in altında olmalıdır. Bu değer hamilelik boyunca da 2,5’in altında tutulmalıdır. Hamilelik döneminde ve onun öncesinde en sık rastlanan tiroid bozukluğu hipotiroididir. Bunun diğer adı tiroid hormon eksikliğidir. Bu gibi durumlarda TSH değeri genelde 2,5’in üstünde olduğundan dolayı hamileye tiroid hormon takviyesine başlanması gerekmektedir. Takviye için kullandığımız hormon levotiroksin ya da diğer adıyla T4 hormonudur. İlaç olarak kullanılan bu hormon, doğal bir ilaçtır. Anneye veya çocuğa herhangibir yan etkisi yoktur. Hamilelik ilerledikçe hormon dozu ihtiyacı artmaktadır. Bundan dolayı, hamilelik boyunca her iki ayda bir tiroid hormonlarını kontrol etmek ve gerektiğinde hormon dozunu artırmak lazım. Hamilelik öncesinde de aynı hormon tedavisini almakta olan kişilerde ise hormon dozu hamilelik boyunca ortalama %30-50 oranında artırılmaktadır. Doğum gereçekleştikten sonra ise hormon dozu tekrar hamilelik öncesindeki doza döndürülmelidir. İlaç dozunun bu şekilde ayarlanması hem anne hem de bebeğin sağlı için çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında hamilelik çağındaki her kadının tiroid hormonlarını kontrol etmesi ve gerek duyulduğunda tedavi görmesi elzemdir.

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