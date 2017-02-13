



14 Şubat'ın gelmesine az bir süre kala hem ülkemizde hem dünya çapında manidar bir telaş görüyoruz. 14 şubatın ‘‘Sevgililer Günü’’ olduğu hepinizin malumu. Biraz geçmişe gidip bu günün tarihçesine bakalım. 14 şubat kutlamaları taa antik Roma çağına kadar uzanıyor. Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı, dahası 2. Claudius döneminde Romada katı kurallar ve gaddarlık hüküm sürüyordu. Claudius,ordusuna asker bulamamanın sebebini romalı erkeklerin ailelerine olan bağlılıklarından kaynaklandığını düşünüyordu ve bu sebeple bütün Romada nişan ve evlilikler yasaklanmıştı. Bu dönemde yaşayan bir papaz olan St.Valentine, hükümdarın emrine karşı gelip genç çiftleri evlendirmeye devam ettiği için cezalandırılmış ve milattan önce 270 yılının 14 şubat tarihinde Hristiyan şehitliğine gömülmüştür. 14 Şubat sadece hristiyanların değil, aynı zamanda putperestlerin de kendi tanrıları için kutladıkları bir bayramdı. Peki ama bu bayram günümüze kadar nasıl gelebildi, dahası Müslümanların arasına nasıl sızdı?

1800'lü yıllarda Amerika’da Esther Howland adlı bir adamın ilk kez sevgililer günü kartı yollamasıyla, bu günün kutlanması küreselleştirilmiştir. Kapitalizmin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşadığımızı da düşünürsek, bu günün artık bayram olmaktan çıktığını, adeta alışveriş çılgınlığına dönüştürüldüğünü anlayabiliriz. Hristiyan ülkelerde kutlanması normal karşılanan bir bayram olan ‘‘St. Valentine’’ ya da ‘‘Sevgililer Günü’’nün müslümanlarla hiçbir alakasının olmadığını gördük. O halde, alışveriş merkezlerinde ‘ben şimdi sevgilime ne alayım’ diye kara kara düşünen müslümanlara rastlamak sizce de biraz absürd değil mi? Üstelik Peygamber efendimiz (s.a.v)’in ‘‘Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır! (Ebu Davud Libas: 5)’’ sözünden haberdar olduğumuz halde, hem kültür hem de din farklılığı yaşadığımız bir kavme benzeme çabamız neden? Belki de bu günlerin varlığı bize, İslam’ın zaten sevgi ve hoşgörü dini olduğunu unutturuyor. Eğer İslam’ı doğru bir şekilde anlar ve yaşarsak , sevdiklerimize sevgimizi göstermek için, hristiyanların veya putperestlerin bayramlarına ihtiyacımız olmadığını anlayıp, bu tür bayramların sadece ‘para’ merkezli olduğunu göreceğiz.

Gerçekleri görebilmek ve özümüze dönebilmek ümidiyle..