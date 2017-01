-Sen Leyla mısın?

-(Gülümsedi). Leylayım dedi. Ya sen Mecnun musun?

Bilmem. Leyla aynanın bir yüzü Mecnun ise diğer yüzüdür. Kim Mecnun kim Leyla nereden bileceğiz ki. Önemli olan aynı aynada birleşebilmek. Hem günün kirpikleri geceye değdiğinde kim nedir nerden biliriz. Madem sen Leylasın bunu en iyi sen bilirsin.

-Sıradan Leyla Mecnun hikayelerine benzemiyor. Sonu nasıl bitiyor peki?

-Son mu? Sonu yok, ne Leylalar biter nede Mecnunlar. Kalp bir nesnedir. Gönül ise sevilenin suretine bürünür. Sanırım Mecnun hayatı boyunca öznesi ortak cümleler kurdu. Sıralı bağımlı cümleler… Nasıl kurmasın ki bütün özneler Leyla iken. Bence bir gönle girilecekse bu bir şairin gönlü olmalı, o zaman her an bir şiirin en güzel mısrası olmaya adaysınız demektir. Ya da bir yazarın gönlü olmalı, başkahraman her zaman sizsinizdir. Ve bir çocuğun gönünde olmak Şam’dan Yemen’den ellerine şeker bulaşan, yüzlerinden şehirlerinin kaderleri okunan çocuklar… Salaları okunmuş gönüllere girmek ise savaş ortasında öleceğini bile bile o şehre girmek gibidir. Bu bir hastalık ‘adamlık’ takım elbiselerine göre ‘insanlık’ ise isimlerin önüne konulan iki üç harflik kısaltmalara göre değerlendiriliyor. Bazılarının gönlü Pazar yeri bazılarınınki ise çöplük gibi ikisi arasındaki fark nedir? İkisinde de her şey bulunur fakat pazardakiler kullanılmamış çöplüktekiler ise kullanılmış olanlardır. İkisi de tehlikelidir. Pazardaki için hiçbir öneminiz yoktur iyi bir alıcı ile her an vazgeçilebilirsiniz, Çöplükte ise yine alıcınız vardır fakat pazardakinden daha ucuza vazgeçilirsiniz.

-Leyla’dan bahsederken konu nasılda değişti

- Aslında değişmedi. Gönül Leyla derken kelimeler acizlikten bir bütün olup cümle olma maharetini gösteremez. Etrafında dolaşır, ima eder ama tam olarak anlatamaz. Leyla sevilendir dedik ya. Kimi için insan, kimi için servet kimi için makam. Bunları seven Mecnun olur mu? Orası bilinmez. Ama asıl Leyla’yı bulan asıl Mecnunlardır. O halde kim sevgisinden emin ise çıksın meydana göstersin kendisini. Mağara hadisesini bilenler bilir Ebubekir canını ortaya koydu gerçek seven Mecnun oldu. Ne için Leyla yani en çok sevilen için. 21. Yy Mecnunları hep övünürler sevgileri için bilinmez ki mağarayı mı bilmezler, Ebubekir’i mi? En güzel kıssalar en güzel insanlar için onlar dilden dile dolaşırlar. Madem dilen dile dolaşan bir kıssamız yok. O halde dilden dile dolaşanların dillerinde olmak temennimiz olsun.