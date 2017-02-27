



16 Şubat 2017 tarihinde Üsküp’teki “Aleksandar Palas” otelinde, tarihçi ve gazeteci Magister Deyan Azeski tarafından, “Makedonya ekonomisinin tarihi” adında hazırlanan üç ciltlik serinin ilk cildi olan “Antik Çağdan İkinci Dünya Savaşına kadar Makedonya ekonomisinin tarihi” tanıtıldı. Ekonomi ve siyaset dergisi “Kapital”’in sahibi Magister Lyupço Zikov ve Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi (MANU) başkanı, “Aziz Kiril ve Metodi” Üniversitesi – Ekonomi Fakültesi Profesörü ve eski Maliye Bakanı Akademisyen prof. d-r Taki Fiti, ilk cildin tanıtımının promotörleriydiler. Ekonomi tarihinin önemini bildiğim için ben de oradaydım.

Promotörler yaptıkları konuşmalarında, Makedonya’nın etno-coğrafi sınırları içerisinde ve bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde ekonomik faaliyetlerin nasıl seyrettiğini anlatan, bilimsel yaklaşımla kronolojik bir inceleme veren bu serinin öneminden bahsettiler.

Ekonomi ve siyaset dergisi “Kapital”’in sahibi Lyupço Zikov şunları söyledi: “Kitabın yazarı Deyan Azeski’nin de çok kapsamlı bir şekilde ve örneklerle anlattığı gibi bu bölgelerde her zaman ekonomik faaliyetler gerçekleşmiştir. İnsanarı birbirlerine bağlayan onların varoluş ve refaha ulaşma mücadeleri olmuştur. Fakat, ne yazık ki son yıllarda belirli parçalanma süreçlerine tanıklık ediyoruz. Küçük Balkan ülkelerinin varolmaları ekonomik faaliyetleri birleşerek bir arada yürütmekle sağlanabilir, zaman ekonomi ve ticari ilişkilerin, siyasetin önüne geçmelerinin zamanıdır”.

Akademisyen Taki Fiti ise, gelecek iki üç yıl içerisinde tamamlanması gereken, bu bölgede gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin tarihini anlatan bu serinin sadece her ekonomist ve tarihçinin okuyacağı bir eser değil de akademik çevrelerin de yararlanabileceği çok yararlı bir literatür olacağını söyledi. Konuşmasına şöyle devam etti: “Tarihçi ve gazeteci olarak genç araştırmacı yazar Deyan Azeski, 2500 yıl öncesinden Makedonya etno-coğrafi sınırları içerisinde ve bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetleri ve ilişkileri olağanüstü derin bir şekilde ve bilimsel yaklaşımla anlatmaktadır”.

Serinin ikinci cildi Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içerisinde bulunan Makedonya ekonomisini, üçüncü cilt ise 1990 yılından bugüne kadar bağımsız Makedonya Cumhuriyeti ekonomisi ile ilgilenecek.

Ekonomi tarihi neden önemlidir?

Ekonomi tarihi, ekonomilerin performanslarında ve yapılarında uzun dönemde meydana gelen önemli değişmeleri açıklamaktadır. Ne kadar üretim yapıldığı, maliyetlerin ve faydaların nasıl dağıldığı ve üretimin istikrarlı olup olmadığı gibi ilgi çeken konular işlenmektedir. Bir ekonomide uzun dönemde toplam üretimde ortaya çıkan değişmenin hız ve oranı nüfus, kaynaklar, teknoloji ile sosyal ve iktisadi kurumlar gibi yapısal özelliklerin bir fonksiyonu olarak değişecektir.

Ekonomi tarihi geçmişteki ekonomiyi veya gerçekleşen ekonomi faaliyetlerini açıklar. Ekonomi tarihinde analizler tarihsel ve istatistik metodları ile uygulamalı ekonomi teorisi kullanılarak yapılırlar. Ekonomi tarihi, bir ekonominin reel sektör tarihini, finansal tarihini, tarihsel demografinin ve emeğin tarihinin açıklandığı sosyal tarihi gibi bölümleri kapsamaktadır.