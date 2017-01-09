



2016/17 eğitim yılının yarısına geldik. Ülkemizde 31 aralıkta başlayan tatil, eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla, ilkokul ve liseler için 17 gün olarak belirlendi. Bu yıl tatil günlerinin iş günlerine denk gelmesi üzeri kış tatili önce ki yıllara göre daha kısa sürecek. Bizim yapmamız gereken ise bu günleri nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi düşünmek.

Ülkemizde iki gündür kar yağışları etkili olurken, tahmin edebileceğiniz üzere buna en çok ilkokul öğrencileri sevinmiştir. Onlar karda oynamanın keyfini çıkara dursun, biz de kış tatilini nasıl daha verimli geçirebiliriz hakkında düşünelim. Malumumuz bu tatil üniversite öğrencilerine, Ocak ayındaki final haftasına çalışmak için büyük fırsat. Tabii eğer dışarıda ki havanın cazibesine kapılıp kendimizi sokağa atmazsak.

Geçtiğimiz dönemi, hem zor hem başarılı bir dönem olarak nitelendirebiliriz.

Eğitim alanında ki sıkıntıları gidermeye yönelik atılan bütün adımlar, biz öğrenciler için umut kaynağı oluyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler olarak önümüzde ki dönemi nasıl daha verimli hale getirebiliriz hakkında düşünmeliyiz. Öğrenciler olarak biz, ders çalışma alanında ki eksiklerimizi görüp, tamamlarsak önümüzdeki dönemin bizim için daha başarılı olacağından eminiz. Öğretmenler ise, öğrencilerin ilgisini daha fazla kazanmak üzerine çalışabilirler. Yürürlüğe sokulan Cambridge sistemi, öğrencileri olduğu kadar, öğretmenleri de yoruyor, bu alanda öğretmenlerin dersi aktarma konusunda geliştirecekleri her yeni teknik,öğrencilerin derse olan ilgisini arttıracaktır. Ders çalışmanın yanısıra, 3 ay boyunca yaşadığımız stresleri de, doğru bir zaman planlamasıyla, ailemizle ve arkadaşlarımızla geçireceğimiz vakit sayesinde kolayca atlatıp enerji depolayabiliriz.

2016 yılına genel olarak bakarsak, eğitim konusunda başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Ülke çapında eğitimcilerin değerlendirmeleri üzerine, bu yıl öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim yılının ilk yarısını büyük başarıyla tamamladı. Bu başarının devamı için hem eğitimciler, hem aileler öğrencilerle ‘‘işbirliği’’ yapmak zorundadır. Tatilin son günlerine doğru ise öğrenciler yeni döneme hazırlık olarak kitap okuyabilirler. Aradığımız kitaplara erişme imkanımız artık daha kolay. Hem elektronik kütüphaneler, hem de bulunduğumuz şehirlerde ki halk kütüphaneleri her an hizmetimizdeler.Bu kitaplar hem yeni döneme hazır olmamızda yardımcı olacak hem de bilgi haznemizi geliştirecektir.

Öğrencilere ve öğretmenlere önce iyi tatiller, sonra da başlayacak olan yeni dönemde, başarılar diliyoruz.