



Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin Maliye Bakanı Dragan Tevdovski 28 Haziran 2017 tarihinde Eylül 2017’den itibaren firmaların 12.000 denar asgari ücret ödemeleri için mali desteğe başlanılacağını duyurdu.

Bu amaç için bütçeden aylık 1,5 milyon avro ayrılacak.

Bu karar hükümetin sendikalar, ticaret odaları ve işverenler ile yaptığı görüşmeler sonucunda aldığı bir karadır. Fakat, Mart 2018 tarihinden itibaren mali destek yarı yarıya azaltırılarak aylık 750.000 avroya düşürülecek.

Maliye Bakanı Dragan Tevdovski Eylül 2017’den Aralık 2017’ye kadar gerekli olacak olan toplam 6 milyon avroluk mali desteğin ek bütçeyle planlandığını açıkladı.

Makedonya İşverenler Örgütü Başkanı Angel Dimitrov maaşların çalışan başına maksimum 2.000 denar ya da %16 oranında artmalarının iş dünyası için büyük bir yük teşkil etmeyeceğini söyledi.

Yeni hükümet vaat etmişti

Hükümetin seçim programında asgari ücretin yıl sonuna kadar 12.000 denara, daha sonraki yıllarda 16.000 denara çıkacağı, ortalama maaşın ise 30.000 denar olacağı duruyor.

Seçim programında hükümetin amacının ekonomideki maaş seviyesinin yükseltilmesinin, ödenecek olan asgari ücretin gerekli yaşam maliyetlerini karşılamasının olduğunu yazıyor. Maaşların yükselmesi ile ekonomideki verimliliğin de artacağı vurgulanmıştır.

İşadamları şikâyetçi

Makedonya İşverenler Örgütünden yapılan açıklamada asgari ücretin iş dünyasını zorlayacak seviyede belirlenmesinin olumsuz sonuçlara yol açacağı söylendi.

Makedonya İşverenler Örgütü Başkanı Angel Dimitrov ise şimdiki asgari ücret yasasının bu alanda olumlu etkilerinin olduğunu ve düşük ücretli çalışanların standartlarının yükselmesine sebep olduğunu savundu. Beş yıl içinde en düşük maaşlara sahip olan sektörlerde yapılan çalışmalar ile bu sektörlerin ekonomideki diğer sektörlerin seviyelerine yaklaştıklarını da vurguladı.

İşverenler Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada ise asgari ücretin sektörlere göre artması ya da farklı oranlara sahip olması gerektiği söylendi.

Finance Think analizleri ne söylüyor?

Finance Think kurumunun yaptığı analizlerde asgari ücretin ani artışının ekonomiye olumsuz etki edeceği vurgulandı. Bu analizlerde asgari ücretin 16.000 denara ani çıkışının ters etki yaratarak işverenlerin bu yükü kaldıramamaları takdirde olumsuz etkilerinin olacağı savunuldu. Bu problemin özellikle emek yoğun sektörlerde likitide sorunları yaratacağı söylendi. Kurum firmaların bu yükün altından nasıl kalkabileceklerine dair bilgi ve kamu maliyesi ile kamu borcuna baskı uygulamadan mali yardım verilmesinin gerekliliğinden bahsetti.

Sendikalar bastırıyor

Makedonya Sendikalar Birliği daha yeni hükümet kurulmadan evvel asgari ücretin artışı için baskı yapmaya başladılar. Onların talepleri asgari ücretin büyüme oranının en az %20 olmasıydı.

Makedonya Sendikalar Birliği’nin analizlerine göre Makedonya’da çalışanların %60’ı 20.000 denardan daha az, sadece %3,2’si 30.000 denardan daha yüksek, %40’ın üzerinde ise 12.000 denardan 15.000 denara kadar maaş almaktadırlar. Buna göre, geçen ay Makedonya Sendikalar Birliği Başkanı Jivko Mitreski Makedonya’da maaşların yükselmesi sürecinin başlaması gerektiğini söyledi.