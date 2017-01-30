banner43

banner42

30 Ocak 2017 Pazartesi

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
Zaev, “İvanov’un Hükümeti Kurma... Cumhurbaşkanı İvanov Meclisten Haber... AB: “Makedonya’nın Kaybedecek Zamanı... VMRO-DPMNE: “Yeniden Seçime Gitmek... BDİ’den Koalisyon Kararı Çıkmadı VMRO-DPMNE ve BDİ Genel Merkezlerinden... Gruevski'nin Hükümeti Kurma Süresi... 'Türkiye, İngiltere'nin En Eski Dostlarından... Cumhurbaşkanı İvanov Büyükelçileri... Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a Sert... Kültür Bakanları Avcı ve Milevska... Malta, Makedonya'yı Anayasal İsmiyle... Makedonya Yolsuzlukta 90. Sırada AP, Makedonya ve Balkanlarda “Normalleşme”... Hahn: 'En Yakın Zamanda Hükümet Kurulmalı'
Yugohrom Çalışanları Üsküp-Kalkandelen... Hafta Sonunda Üsküp’te 28 Kazada 32... 5 Günlük Hava Durumu Tahmini Münib Hasip Vefat Etti “Şikayetlerin %80’i Sosyal Medyadaki... Yanuşev: 'Elektronik Kartları Atmak... 314 Kişinin Emekli Maaşı İçin Çözüm... Donma Tehlikesi Geçiren Türk Kardeşler... Çevre Bakanlığından Tek-Çift Plaka... Pirlepe Çarşı Camiinde Uygunsuz Hareketler... İçişleri Bakanı Nuhiu Sivil Toplum... “Makedonyalı Şirketler İş Güvenliği... Belediyelere Çağrı: 'Caddelerdeki Buz... Vatandaşlar Yüksek Faturalar ve İnternet... Manastır'da Evsiz Bir Vatandaş Ölü...
İngiltere'de Donald Trump'a Karşı 1... Quebec’te Camiye Saldırı: 6 Ölü “Haradinay’ın Sırbistan’a İadesi... Bulgaristan'da Yeni Hükümet Belli Oldu Trump: 'Suriye'de Halk İçin Güvenli... Kosova ile Sırbistan Devlet Zirvesi Brüksel'de... 'Ben Donald Trump Tüm Yetki ve Pozisyonlardan... Türkiye, Rusya ve İran'dan Ortak Karar Çift Başlı Kartal İşareti Yapan Askerlere... New York'ta Trump Karşıtı Gösteriler:... Depremlerden Sonra Bu Kez Çığ Felaketi İtalya'da 5.4 Şiddetinde Deprem Meydana... ABD'den Bosnalı Sırp Cumhurbaşkanına... Avrupa Parlamentosu Yeni Başkanını... Thaçi: "Sırbistan Kosova'yı Bölmek...
MATTO’da Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri... İstanbul’daki EMİTT 2017 Fuarına... 17 bin 600 Ton Tütün Alındı; Ortalama... İstatistik Kurumu Kasım Ayı Ortalama... Norveç Bankasından Müslümanlar İçin... Akaryakıt Fiyatlarında Küçük İndirim Prespalıların Elma Çilesi Bitmiyor MÜSİAD Heyeti Batı Trakya’da Temaslarda... Makedonya’da Dairelerin Satış ve Kira... Makedonya'da 11 Bin Yeni Daire Sahibini... 'Yugohrom' Yöneticileri Başbakan Dimitriev'le... 8 Milyarderin Serveti Dünyanın Yarısına... Kasım’da En Çok Türkiyeli Turist... Dünya Bankası: Makedonya Ekonomisi 2017’de... Makedonya’daki Havalimanlarını 1,8...
Pelister Kulübü Hazırlıklarını Antalya'da... “Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyorum” Şkendiya Kamp İçin Antalya’ya Gitti Efsane Başkan İlhan Cavcav Hayatını... Milenkoski: “Türk Milli Takımını... Makedonya Basketbol Kupası Türk Şirketinin... FİFA Dünya Sıralaması: Türkiye 24,... 2026 Dünya Kupası 48 Takımla Oynanacak “Futbolcu Olarak Avrupa ve Türkiye’ye... Mesut Özil'in Arsenal'de Kalacak mı? Makedonyalı Genç Hentbolcular Türkiye'yi... Türkiye ile Makedonya’nın Genç Hentbolcuları... 'Türk Halkının Beni Çok Sevdiği Gibi,... Türk Milli Takımına Makedon Antrenör Cüneyt Çakır Dünyanın En İyi 5....
İzmir Bal-Göç'te Ayşe Kayapınar Dönemi “Othello“ Oyunun Tekrarı Sunulacak Makedonika Vakfı’nın Ücretsiz Kütüphanesinde... Bahçe Dergisi Artık Balkanların Birçok... Samsakçı: 'Mezar Taşı Kitabeleri Büyük... 'Othello' Oyununa Büyük İlgi Üsküp Türk Tiyatrosu İstanbul’da... Mehmed Arif’in “Divanını Yakan Şair“... Müsteşar Şehabi Kültür Bakanlığının... Makedonya Göçmenlerinden Muhtaç Ailelere... Türk Tiyatrosu Bu Kez 'Othello'yla Seyirci... Dram Fakültesi Öğrencileri Yeni Oyununu... Sabri Abdula Sanat Hayatının 50. Yılını... Üsküp’te “Osmanlı Mezar Taşlarının... Kültür Bakanlığı’nın 2017 Listesinde...
Ekstern Sınava 18 bin 600 Öğrenci Girecek Türkiye Mezunları Derneği, Eğitim... Devlet Bakanı İlyas Türkiye Cumhuriyeti... Uluslararası Öğrenci Sınavı'na Başvurular... Ristovski: 'Türkiye Cumhuriyeti İle... Türkiye Mezunlarından Denklik Açıklaması Türkçe Eğitim Veren Okullar Öğrencilere... Denklik Anlaşmasının İptal Edilmesi... Türkiye, Makedonya’yla Diploma Denklik... Son Beş Yılda Türk Öğrenci Sayısında... Zdunye Köy Okulu Öğretmenlerinden Örnek... Ekstern Sınav Tarihi Ertelendi Kış Tatili 23 Ocak Tarihine Kadar Uzatıldı TİKA Karadağlı Öğrencileri Modern... Manastır İlkokuluna Türkiye'den Yardım...
'Gruevski'nin 29 Ocağa Kadar Görevi... Tobias Zek: 'Hükümet Gruevski Önderliğinde... AP Başkanı Tajani'den 'Büyük İskender'... Zoran Zaev, Arnavutluk Büyükelçisi... VMRO-DPMNE’de Yaneva’ya Tepki Bitmiyor İktidar, Ülkenin Yolsuzlukta Gerilemesini... Hükümet Kurma Sürecinde 'Mayıs Anlaşması'... Bulgaristan Cumhurbaşkanı Meclisi Feshetti İktidar ve Muhalefet Arasında 'Üsküp'... 'Kimse Gerginlik ve Belirsizliğin Devam... Osmani: 'Seçimi Kazanan Partiler Hükümeti... SDSM: "Kurgulanmış En Büyük Hukuki... VMRO-DPMNE: "Özel Yetkili Savcılık... 'Arnavutlar Milletvekili Kaybetti Ama... BESA Hareketi İbraimi'nin Koltuğuna...
Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin... Makedonya’da 120 Bin Diyabet Hastası... Onkoloji ve Radyoterapi Kliniği Hastalarına... "Eferalgan" Şurubu Geri Çekildi 500 Sağlık Çalışanının Maaşlarına... ZOR Derneği’nden Çayır-Kadın Doğum... Çevre Dostu Araçlara Vergi İndirimi... Hava Kirliliği Nedeniyle Solunum ve Kalp-Damar...
Mesleğimle Kendimi Çok Güçlü Hissediyorum Evi Yanan Ohrili Sadik Ailesine Yardımlar... “Sanat, Kendi Hayal Gücümüzü ve... “Her Kadın Güzeldir, Güzel Olmayı... “Müşavirliğimiz İnşallah Makedonya... “Son Destan” Dizisi Üsküp’le Başladı Mevlit Kandili Ohri’de Kutlandı “Öğrencilerimle Aramda Farklı Bir... “Her Zorluğun Ardında Bir Başarı... Sultanahmet Camii Tarihinin En Kapsamlı... “Öğrencilerim, Evlatlarım Gibi” Genç Hafızlar Saraybosna’daki Kuran... Manastır 'Şirok Sokak'ta Bir İlk “Küçük İşletmemde Her Yaşa ve... “Resimle İlgilenenler Asla Resim Çizmekten...

Elimizden Gelen Bu Kadar

Makedon hentboluyla son şampiyonada bunu gördük. Her ne kadar fazlasını yapmak istesek de gücümüz belli. Aşa-yukarı kimi yenebiliriz, kime baş tutabiliriz belli. Kiminle yarışabiliriz, kiminle ise daha maç öncesi mağlup olacağımız da belli. Çok havalara girmemeliyiz.

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:53
Bu haber 69 kez okundu
Elimizden Gelen Bu Kadar
 

Herkes kendi gücünü, kendi becerilerini bilerek bir işe koyulur, kendisine bir yol çizer. Bazen kendini aşarak mucizeye imza atabilirsin ama bu yine belirli sınırlar içinde olur. Mucize, abartılı bir şekil alamaz. Özellikle spor’da. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde kendini yerde bulursun.

Bu yüzden çok hayal etmek de olmak. Kendini bilerek bazı konulara el koyacaksın, kafa tutacaksın. Hayır kardeşim, ben bu işi yaparım demekle olmaz hiçbir şey. Beceri ister, güç ister, sabır ister. Ve elbette, senden hem daha güçlüsü var, hem daha beceriksizi.

Makedon hentboluyla son şampiyonada bunu gördük. Her ne kadar fazlasını yapmak istesek de gücümüz belli. Aşa-yukarı kimi yenebiliriz, kime baş tutabiliriz belli. Kiminle yarışabiliriz, kiminle ise daha maç öncesi mağlup olacağımız da belli. Çok havalara girmemeliyiz.

Elbet, Dünya kupasına katılmak, dünyanın en iyi takımlarıyla aynı parkede yarışmak, yıldızlara kafa tutmak kolay iş değil. Bunun için de yetenekli olman lazım. Ülkemiz gibi küçük bir ülke en başarılıların arası yer alması büyük bir başarıdır.

Her işin olduğu gibi bu olayda da artılar da var, eksikler de. En önemlisi işlere hangi gözle bakıldığını bilmek. Eleştiriler her zaman oldu, olacak. Başarı bir sonuç geldiğinde ise bunu ilk tebrik edenler yine ilk eleştirenler.

Makedonya, Fransa 2017’de ne yaptı sorusunun cevabı başlıkta. Elimizden bu kadar geliyor demek en iyisi bence. Makedon hentbolu için en önemli şey, bu tur organizasyonlara katılmak. İlk hedefi gerçekleştirdik. İkincisi ise bir üst tur. Onu da başardık ama devamını getiremedik. Norveç’e yenilip Fransa’ya veda ettik.

Peki, bu şampiyonada Makedonya nelere başardı, nerede eksik kaldı. Bir üst tura yükselmesi küçük bir başarı değil. Özellikle, takım kaptanının oyunu herkesin ilgisini çekti ve en büyük takımda oynaması, sadece bir şans değil. Bunun için yetenek de gerek.

Bir diğer artı, takımda gençlere şans verilmesi, yeni jenerasyonun ürünlerini toplamaya başlaması. Fransa’da pek şans verilmedi ama gelecek organizasyonlarda takımı gençleştireceklerine eminim.

Fakat eksiklerimiz de vardı. Oyunu sadece kaptandan oynatmak, onun çıkışında tüm takımın felç olmasına neden oldu. O an itibariyle diğer oyuncular parkede kayboldu, avantajlıyken dezavantaja döndü.

Takım sadece bir-iki hentbolcunun üzerinden oynanmamalı hiçbir zaman. Rotasyon bol oyuncuyla yapılmakta, bu yüzden herkes oyun için hazır olmalı, antrenör her oyuncuyu oyuna adapte etmeli. Tabi, bazen bu tür değişiklikler için yer yok ama genelde bunu pratikleştirmeli.

Ama bizde en büyük problem yabancılaşmamız. Yabancılara çok ilgi gösteriyoruz galiba. Kendi çocuklarımız var iken biz gidip yabancıları ülkemizin formasını giymek için diz çöküyoruz. Bu yabancıların artıları nelerdir? Bizim çocukların yapamadığı, bu arkadaşlar mı yapacak? Makedonya’yı Avrupa şampiyonu mu ilan edecek?

Bunlar hepsi boş. Sadece daha çok para harcayıp sonuç yine sıfır. Makedon insanı bu sporda pek yetenekli ve şans verildiğinde çok başarılı olabileceğine eminim. Bu yüzden, kimse gözümüzü yabancılarla kapatmasın. Eğer takıma ilave edilirseler, bizim çocuklar iyi iş çıkarabilir. Tabi, bu zirve olmayacak ama ellerinden geleni yapacaklar.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com