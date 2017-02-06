



Diş latince (dens-dentis) sözünden türer.Ağız boğluğu içinde üst ve alt çene kemiklerimizde özel bir eklem yapısı ile asılanmış konumda yerleşmiştir.

Dişlerimiz dışarıdan bakıldığında her ne kadar cansız gibi görünseler bile aslında tamamen canlı, hayatımız boyunca değişime ve gelişime uğrayan organlardır. Çiğneme hareketleri ile besinleri küçük parçalara ayırmak, sindirim sistemimizin devamında bulunan mide ve bağırsaklarımızın işini hayli kolaylaştırmaktadır.

Dişlerin en önemli görevleri sindirim sisteminin başlangıcında; besinin kesilmesi, ufalanması, koparılması ve kendini destekleyen dokuların korunması ve gelişmesine yardımcı olur. Sindirim sistemi hariç besinin yutulmasında, konuşmamızda ve yüz estetiğine katkıda bulunan son derece yararlı bir organımızdır.

Dişlerin en önemli parçaları şunlardır:

-Taç kısmı (kron) ağız içinde diş etlerinin üst kısmında görülen beyaz bölümüdür ,bu beyaz kısmının ismi mine tabakasıdır.Mine insan vücut kemiklerinden bile daha serttir.

-Dişin boyun kısmı (kole) diş ve dişetinin birleştiği noktadır

-Dişin kök kısmı-(radiks) çene kemiğinin içerisinde implantasyonu sağlayarak diş binasının temelini oluşturur.

Diş pulpası- (diş özü) dişin taç kısmı ve kök kısmında yerleşmiştir. Diş özünde kan damarları yer alır ve bu damarlar sayesinde diş enfeksiyondan korunur ve daima aktif halde kalır. Aynı zamanda pulpada aşırı duyarlı sinir hücreleri sayesinde sıcak, soğuk ve basınç gibi duyular hissedilir.

İnsanda toplam 20 adet süt dişi 32 adet ise kalıcı dişi yer alır. Dişlerin klasifikasyonu –tipleri şunlardır ;

Kesici dişler -İnce ve keskindir. Bu nedenle ısırmak ve koparmak için kullanılır. Alt ve üst çenenin ortasında bulunur. 4 tane alt çenede, 4 tane üst çenede olmak üzere 8 tanedir.

Köpek dişler- Uçları sivri olup besinleri koparmaya yarar. Kesici dişlerin sağında ve solunda bulunur. Alt ve üst çenede sağlı sollu toplam 4 tanedir.

Azı dişleri- Besinlerin ezilerek öğütülmesini sağlar. Yüzeyleri geniş ve girintili çıkıntılıdır. 8 tane alt çenede, 8 tane üst çenede olmak üzere toplam 16 tanedir. Genelde 18-22 yaşları arasında 2 tane alt çenede, 2 tane üst çenede olmak üzere 4 tane daha azı dişi çıkar. Bunlara yirmi yaş dişleri veya akıl dişleri de denir.