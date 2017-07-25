banner43

banner42

25 Temmuz 2017 Salı

Bakanlar Kurulu, Denetleme ile Yönetim... Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’dan... Makedonya Fahri Konsolosu Karacan, AK... Yerel Seçimler 6 Ağustos’a Kadar İlan... İsrail Polisi Müslümanlara Saldırıyor Milletvekili Enes İbrahim KKTC’de Başbakan... Ege Denizi'nde 6,3 Büyüklüğünde Deprem ‘Makedonya İsim Sorununu Çözer Çözmez... İldem: “NATO’nun Makedonya’ya Verdiği... NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı... Türkiye’de Kabine Değişikliği, Başbakan... 15 Temmuz 136 Ülkede Anıldı Nimetz’ten İsim Krizi Hakkında Açıklama Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki... Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi Fotoğraflarla...
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Makedonya’da... Hac Başvuruları 1 Ağustos’a Kadar... Doyran Halkı Referandumda Maden Ocaklarına... Bugün Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşacak;... Makedonya, Kişi Başına En Çok Sigara... Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB... Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını... Hava Sıcaklıkları Artacak Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı 15 Temmuz Şehitleri Kalkova Köyünde... Makedonya’da Hava Sıcaklıkları Yeniden... Sıcaklıklar 30 Derecenin Altına Düşecek Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Lubço... Hükümet Sözcüsü Görevine Mile Boşnyakovski... Üsküp’te Srebrenitsa Katliamının...
Türkiye’de Başbakan Yardımcılarının... Dr. Sadık Ahmet Vefatının 22. Yıldönümünde... Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral... FETÖ ABD’nin Terör Raporunda İstanbul Şiddetli Yağışa Teslim Oldu Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan... Mostar Köprüsü Önünde “15 Temmuz’u... İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı 15 Temmuz Şehitleri Prizren'de Anıldı Hırvatistan’da Türk bayrağına Çirkin... Kosova’nın Mamuşa Belediyesinde ’15... Srebrenitsa Katliamının 22. Yıldönümü Kılıçdaroğlu Yürüyüşünü Tamamladı 'Sığınmacılarla İlgili Türkiye'nin... 'Çatışmasızlık Bölgeleri Türkiye’nin...
Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor”... Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs... Üsküp-Doha Seferleri Makedonya’yı... ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Wizz Air Üsküp Havaalanından Üç Yeni... Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka... Ekspres Tur Türkiye-Makedonya Hattındaki... Bütçe Değişikliği Bakanlar Kurulunun... Devlet Bakanı Adnan Kahil Müsiad Balkan... Başbakan Zaev İş Dünyasıyla Görüştü Makedonya ile Türkiye İlk 5 Ayda 156... Süper Kupa Üsküp’teki Otel Fiyatlarını... Tütüncülere Devlet Yardımı En Geç...
Vardar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme... Şkendiya Tur Atladı, Rabotniçki Elendi Üsküp’te Oynanacak Süper Kupa Maçının... TİKA'dan “Liria“ Atletizm Kulübüne... Fenerbahçe’den Elif Elmas İçin FİFA’ya... Makedonyalı Elif Elmas Fenerbahçe’ye... Ohrili Cedi Osman NBA’e Transfer Oldu Galatasaray’ın Emektar Futbolcuları,... Türkiye, Makedonya’yı Voleybol’da... Makedonya ile Türkiye’nin U18 Voleybolcuları... Makedonyalı Futbolcu Muarem Kazakistan’a... Fenerbahçeli Yıldıza Üsküp’te Onur... Beşiktaş Mogaz ile Metalurg Hentbol... Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook'tan... Elif Elmas, Makedonya’yla İlk Milli...
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Üsküplüleri... 'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa... Türkçem Dergisi 200. Sayıyı Göğüsledi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e... İstanbul Shopping Fest Tarih ve Alışveriş... Eyüp Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere... EL Hilal Kuruluşu Yetim Çocuklara Türkiye... Üsküplü Okçular Kahramanmaraş’ta Büyükelçi Kara, Kültür Bakanı Alagyozovski’yi... Üsküp’te Türk Halk Oyunları Konseri... Kurşunlu Han’da Türk Halk Oyunları...
Vizyon Üniversitesinden Sakarya Üniversitesine... Uluslararası Türkologlara “Yabancı... Sırbistan’da Göçmen Kaçakçılığı... T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal... Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları... FON Üniversitesinde III. Türk Kültür... İkinci Turda Liselere 9 Türk Öğrenci... Devlet Matura Sınav Sonuçları Belli... ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine... Gostivar Belediye Lisesi Öğrencilerinden... Liselerde İkinci Kayıt Dönemi Yarın...
'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh... TDP: “Terbiye, Duruş ve Ülkümüzden... 'Muhalefet Olarak da NATO ve AB Üyeliği... BDİ Kuruluşunun 15'inci Yıldönümünü... VMRO-DPMNE’den SDSM’ye Tepki Dolu... THP: 'Milletimiz ve Devletimizin Daha...
İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan...
“El Hilal” İhtiyaç Sahibi Ailelerin... Süper Kupa Vesilesiyle Üsküp’te Etkinlikler... Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı... Kadir Geceniz Mübarek Olsun Üsküplü Fatih Makedonya-Türkiye Maçı... Makedonyalı Türk Taraftarlar Maça Birlikte... Sultan Murad Camiindeki Restorasyon Çalışmaları... Üsküp'te İlk Teravih Heyecanı (Foto... TİKA Kosova’da Kadın İstihdamını... Şahin: “Ramazan Ayını En Güzel Şekilde... TİKA Karadağ’da Kimsesiz Kadınlara...

Bütçe Düzenlemesinin Ana Hedefi Nedir?

Maliye Bakanı Dragan Tevdovski 17 Temmuz’da Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde yaptığı konuşmasında sunulan 2017 yılı bütçe düzenlemesinin ana hedefinin verimsiz harcamaların azaltılmasının ve yeni Hükümet’in seçim programında bulunan politikaların gerçekleştirilmesi için yer temin etmek olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2017 Salı 14:12
Bu haber 53 kez okundu
Bütçe Düzenlemesinin Ana Hedefi Nedir?



Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin Maliye Bakanı Dragan Tevdovski 17 Temmuz’da Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde yaptığı konuşmasında sunulan 2017 yılı bütçe düzenlemesinin ana hedefinin verimsiz harcamaların azaltılmasının ve yeni Hükümet’in seçim programında bulunan politikaların gerçekleştirilmesi için yer temin etmek olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, iş seyahatleri, temsil ve ağırlama giderleri, promosyonlar, reklamlar gibi iktidarda olanların yaptıkları verimsiz harcamaları azaltmanın bütçe düzenlemesi için tek sağlıklı seçenek olacağını da ekledi. Bunlar gibi verimsiz harcamaların azaltılmasının yeni tedbir ve politikaların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacağını savundu. Asgari ücretin artırılmasına, küçük ve orta firmalara destek sağlanmasına, yabancı yatırımcılara sunulan kolaylıkların yerli yatırımcılara da sunulmasına, çiftçilere desteğin artmasına yer açılacağını duyurdu.

Makroekonomik gelişmeler ve projeksiyonlar

2017 yılının birinci çeyreğinde Makedonya ekonomisinin büyüme oranı %0 oldu. Özel sektörün siyasi krizden ötürü çekingen davranması ve yatırımlarını ertelemesi ile Hükümet’in sermaye yatırımlarında geç kalması bu ekonomik durumun sebepleri olarak gösterilebilirler.

Geçen yıllarda ekonomik büyümenin motoru olarak nitelendirilen inşaat sektörü 2017 yılının birinci çeyreğinde reel olarak %6,3 düştü. Aynı dönemde hizmet sektöründe de %0,5’lik bir düşüş görüldü. Tarımcılık ve sanayi sektörlerinde ise az bir büyüme yaşandı.

Bu duruma göre Maliye Bakanlığı 2017 yılı büyüme oranını revize etti. Bütçe düzenlemesi de 2017 yılında ekonominin %2,2 oranında büyüyeceği göz önüne alınarak ayarlandı. Diğer kurumların tahminleri daha pozitif oldu: Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası - %2,5; Dünya Bankası - %2,8; Avrupa Komisyonu - %2,9. Maliye Bakanlığının amacı ise daha ulaşılabilir bir projeksiyona sahip olabilmektir. Eğer 2017 yılında daha yüksek bir ekonomik büyüme gerçekleşirse bu daha küçük bütçe açığı anlamına gelecektir. Makedonya için en önemli pazar olan Avrupa Birliği’nin ekonomide toparlanma göstermesi ve Avrupa Komisyonu’nun anketine göre Makedonya vatandaşlarının Haziran ayındaki iyimserliklerinin o anketin oluşumundan beri en yüksek seviyede olması, Makedonya ekonomisi için önemli sinyallerden bazıları oldular.

Bütçede ne gibi değişiklikler olacak?

Bütçe düzenlemesi ile Hükümet 2017 yılı için öngörülen bütçeden 50 milyon avro daha az harcayarak bütçenin 3,3 milyar avro olmasını sağlayacak. Aynı şekilde bütçe gelirleri ilk bütçe öngörüsünden 50 milyon avro daha az ya da toplam 3 milyar avro, bütçe açığı ise ilk öngörüyle aynı ya da 302 milyon avro olacak.

Bütçe düzenlemesi ile Başbakan 7 milyon avro, Cumhurbaşkanı ise 95 bin avro daha az harcayabilecek. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı daha küçük bütçelere, Dışişleri Bakanlığı, Bilgi Toplumu Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise daha büyük bütçelere sahip olacaklar.

Bütçe açığının finanse edilmesi ve borçların geri ödenmesi

Bütçe açığının 302 milyon avro civarı ya da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranla %2,9 oranında olması bekleniyor. Bu oran Maastricht kriterlerine uymaktadır. 2017 yılında ödenmesi gereken borçların 300 milyon avro civarında olmasıyla birlikte toplam 602 milyon avronun finanse edilmesi gerekiyor.

Bütçe açığının finanse edilmesi ve borçların geri ödenmesi ilk önce yerli devlet tahvilleri piyasasından sağlanmaya çalışılacak ve belirli projeleri finanse etmek için bazı kredi hatları kullanılacak.

Bütçe düzenlemesi yapılırken devletin dış piyasalarda borçlanma durumu da öngörüldü. Fakat, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uluslararası sermaye piyasalarında faiz oranlarının hareketine ve devlet tahvilleri ile finanse etmenin başarılı olup olmayacağına bağlı olacak.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com