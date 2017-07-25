



Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin Maliye Bakanı Dragan Tevdovski 17 Temmuz’da Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde yaptığı konuşmasında sunulan 2017 yılı bütçe düzenlemesinin ana hedefinin verimsiz harcamaların azaltılmasının ve yeni Hükümet’in seçim programında bulunan politikaların gerçekleştirilmesi için yer temin etmek olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, iş seyahatleri, temsil ve ağırlama giderleri, promosyonlar, reklamlar gibi iktidarda olanların yaptıkları verimsiz harcamaları azaltmanın bütçe düzenlemesi için tek sağlıklı seçenek olacağını da ekledi. Bunlar gibi verimsiz harcamaların azaltılmasının yeni tedbir ve politikaların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacağını savundu. Asgari ücretin artırılmasına, küçük ve orta firmalara destek sağlanmasına, yabancı yatırımcılara sunulan kolaylıkların yerli yatırımcılara da sunulmasına, çiftçilere desteğin artmasına yer açılacağını duyurdu.

Makroekonomik gelişmeler ve projeksiyonlar

2017 yılının birinci çeyreğinde Makedonya ekonomisinin büyüme oranı %0 oldu. Özel sektörün siyasi krizden ötürü çekingen davranması ve yatırımlarını ertelemesi ile Hükümet’in sermaye yatırımlarında geç kalması bu ekonomik durumun sebepleri olarak gösterilebilirler.

Geçen yıllarda ekonomik büyümenin motoru olarak nitelendirilen inşaat sektörü 2017 yılının birinci çeyreğinde reel olarak %6,3 düştü. Aynı dönemde hizmet sektöründe de %0,5’lik bir düşüş görüldü. Tarımcılık ve sanayi sektörlerinde ise az bir büyüme yaşandı.

Bu duruma göre Maliye Bakanlığı 2017 yılı büyüme oranını revize etti. Bütçe düzenlemesi de 2017 yılında ekonominin %2,2 oranında büyüyeceği göz önüne alınarak ayarlandı. Diğer kurumların tahminleri daha pozitif oldu: Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası - %2,5; Dünya Bankası - %2,8; Avrupa Komisyonu - %2,9. Maliye Bakanlığının amacı ise daha ulaşılabilir bir projeksiyona sahip olabilmektir. Eğer 2017 yılında daha yüksek bir ekonomik büyüme gerçekleşirse bu daha küçük bütçe açığı anlamına gelecektir. Makedonya için en önemli pazar olan Avrupa Birliği’nin ekonomide toparlanma göstermesi ve Avrupa Komisyonu’nun anketine göre Makedonya vatandaşlarının Haziran ayındaki iyimserliklerinin o anketin oluşumundan beri en yüksek seviyede olması, Makedonya ekonomisi için önemli sinyallerden bazıları oldular.

Bütçede ne gibi değişiklikler olacak?

Bütçe düzenlemesi ile Hükümet 2017 yılı için öngörülen bütçeden 50 milyon avro daha az harcayarak bütçenin 3,3 milyar avro olmasını sağlayacak. Aynı şekilde bütçe gelirleri ilk bütçe öngörüsünden 50 milyon avro daha az ya da toplam 3 milyar avro, bütçe açığı ise ilk öngörüyle aynı ya da 302 milyon avro olacak.

Bütçe düzenlemesi ile Başbakan 7 milyon avro, Cumhurbaşkanı ise 95 bin avro daha az harcayabilecek. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı daha küçük bütçelere, Dışişleri Bakanlığı, Bilgi Toplumu Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise daha büyük bütçelere sahip olacaklar.

Bütçe açığının finanse edilmesi ve borçların geri ödenmesi

Bütçe açığının 302 milyon avro civarı ya da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranla %2,9 oranında olması bekleniyor. Bu oran Maastricht kriterlerine uymaktadır. 2017 yılında ödenmesi gereken borçların 300 milyon avro civarında olmasıyla birlikte toplam 602 milyon avronun finanse edilmesi gerekiyor.

Bütçe açığının finanse edilmesi ve borçların geri ödenmesi ilk önce yerli devlet tahvilleri piyasasından sağlanmaya çalışılacak ve belirli projeleri finanse etmek için bazı kredi hatları kullanılacak.

Bütçe düzenlemesi yapılırken devletin dış piyasalarda borçlanma durumu da öngörüldü. Fakat, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uluslararası sermaye piyasalarında faiz oranlarının hareketine ve devlet tahvilleri ile finanse etmenin başarılı olup olmayacağına bağlı olacak.