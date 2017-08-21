



Nure Sufe’nin oğlu KARAMAN’ın kurduğu beylik: Karamanoğulları

Orta Anadolu ve Orta Anadolu’nun güney bölgesinde 1256’dan 1500’lere, 250 yıllık beylik etmiş bir Oğuz/Yörük Beyliği.

Karamanoğulları’nın sınırları değişik dönemlerde; kuzeyde Kütahya’yı, Sivrihisar’ı ve Ankara’yı, doğuda ve güneydoğuda Kayseri ve Tarsus’u, batıda Alanya’yı, Şarkikarağaç’ı ve Eğirdir’i, güneyde Akdeniz’i tutmuştur. Beyliğin merkez yerleri Ermenek, Ereğli, Larende, Silifke, Mut, Alanya’dır; değişik zamanlarda Aksaray, Niğde, Konya, Kayseri, Kırşehir ve Ürgüp de eklenmiştir.

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Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Konya’ya yürüdü. Mehmet Beğ’in buyruğundaki Türkmenler’in “kızılbörklü ve ayağı çarıklı” oldukları İbn-i Bibi’nin eserinde yazılıdır. (İbn-i bibi, el-Evȃmir-ul- Alȃiyye fi’l-umȗ il-Alȃiyye,(t.t.k), tıpkı basım, Ankara, 1956, s.696).

Karamanoğulları, Anadolu Türklüğü’nün Moğollara karşı en mücadeleci unsuru olmuşlardır. Moğol hükümdarı Gazan Han(1295-1304): “şu Türkmenler ve Karamanlılar olmasa Moğol atlıları güneşin battı yere kadar giderler.” demiştir.

Osmanoğlu Yıldırım Beyazıt: “Bana neden boyun eğmiyorsun” deyişine “neden sana boyun eğeyim, ben de beyim” deyişin, dik duruşun adıdır Karamanoğulları.

Türk’e, Türkçe haykırışın adıdır: “Türkçe’den başka dil konuşulamayacağının” adıdır Karamanoğulları.

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Karamanoğulları Beyliği’nin, Anadolu’nun ve dolaylı olarak Balkanlar’ın, özellikle Makedonya’nın Türk’leşmesinde ve İslam’laşmasında önemli rolü olmuştur.

Makedonya’da yaşayan Türkler’in bir kısmı Karamanoğulları Beyliği sınırları içerisinden Makedonya’ya göçürülüp kondurulan Türkler’dendir.

Oğuzlar’ın “Karaman” oymağının adı, Makedonya’da yer adlarında ve kişi adlarında hala yaşamaktadır. Bu ad, Türkler’le sınırlı kalmayıp Makedonlar tarafından da kullanılmaktadır. Örneğin Radoviş’li ünlü şair Aco’nun soyadı “Karaman”( “Karamanov”)’dur.