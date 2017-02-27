



27 Kasım 1934’te Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmiştir.

Türk milleti, Mustafa Kemal’e ataları gibi soyuna, töresine, vatanına, milletine bağlı olduğu için “Atatürk” soyadını uygun görmüştür.

Atatürk: “Ataları gibi Türk” demektir.

Atatürk, “Ataları gibi Türk” demektir. Atatürk’ün, “Türkler’in atası” anlamına gelebilmesi için “Türkata” olması lazım. “Türkata”, “Türkler’in atası” demek olur.

Jean-Paul Roux “Türklerin Tarihi” kitabında, Atatürk’e, “Türkler’in atası” değil; “Ataları gibi Türk” diyor.

Atatürk, tarihsel olarak “Türkler’in atası” olamaz. Atatürk’ten önce de Türkler vadı.

Atatürk, “Ataları gibi Türk”tü:

Atatürk, Kun ataları gibi “Türk”tür. Kunlar 26 boyu birleştirip “Kun” yapmıştırlar. Atatürk te Anadolu’da yaşayan halkları Türkler’le birleştirip “Türk” yapmıştır.

Atatürk, Göktürk ataları, Bumun Kağan gibi “Türk”tür. Göktürkler, Bumun Kağan tarihte ilk kez “Türk” adını il adı yapmıştır. Atatürk te kurduğu cumhuriyetin adına “Türk” adını vermiştir. Göktürk ataları gibi “Gökbörü”(Bozkurt)yü “milli simge” olarak kullanmıştır.

Atatürk, Karahanlılar ataları gibi “Türk”tür. Karahanlılar tarihte Müslümanlığı taplayan(kabul eden) ilk Türk devletidir. Karahanlılar döneminde Kur’an-ı kerim Türkçe’ye çevrilmiştir. Atatürk te Elmalı Hamdi Yazır’a Kur’anı Türkçe’ye çevirtmiştir.

Atatürk, Karamanoğulları ataları, Karamanoğlu Mehmet Bey gibi “Türk” tür. Karamanoğulları Beyliği “Türkçe”yi Anadolu’da resmi dil yapmıştır. Atatürk te ‘Türk’ demek, ‘dil’ demek diyerek Türkçe’ye sahip çıkmıştır.

Atatürk, ataları gibi “Türk”tür. Türkler, doğudan batıya göç ettiler. Batı’ya göçerken güneşi, güneşin kızıllık halini, batış halini kendilerine ülkü edindiler. Günün battığı yere, “Kızıl Işığa” varmaya uğraştılar. Atatürk, fiziksel olarak Batı’ya göçmese de, düşünce olarak Batı’ya göçmüştür. Batı’nın “Bilim Işığı”nı elde etmeyi ülkü edinmiştir.

Atatürk, Mete Han atası gibi “vatan” için savaşmıştır. Vatanı namus görmüştür.

Atatürk, Çiçi Han atası gibi “Kendibaşlılık”(Bağımsızlık) düşüncesine sahiptir.

Atatürk, Mokan Kağan atası gibi “yürekli”dir, “zeki”dir, “atılgan”dır.

Atatürk, Bilge Kağan atası gibi “Türk milleti için çalışmıştır.”

Atatürk, Temür atası gibi “Türklüğünle övünmüştür.”

Atatürk, ataları gibi “Türk”tü. Atalar gibi “Türk” olmak için, Atatürk gibi olmak gerek!