Adım: “İZZET”tir. Kurfallı doğumluyum.

Atamın adı: “SALİH”tir. Yörükler “SALI” derler.

Salih’in atası: “HÜSEYİN”dir. Yörükler “ÜSİİN”, “İSİİN”derler.

Hüseyin’in atası: “RÜŞÜD”dür. Yörükler ona “RÜŞÜD AĞA” da derlermiş. Rüşüd 1900’da Türk Günü’nde (Yörükler Osmanlı Dönemine “Türk Günü” derler.) doğmuş, Balkan Savaşları’nda 12 yaşında öksüz kalmıştır. Rüşüd Köy Kocabaşılığı yapmıştır. Bugün Rüşüd’ün torunları “RÜŞÜTLER” diye bilinir.

Rüşüd’ün atası: “HÜSEYİN”dir. Hüseyin’in lakabı: “ÇAVIŞ”tur. Yörükler ona “HÜSEYİN ÇAVIŞ” derlermiş. Hüseyin Osmanlı döneminde ‘Çavuşluk’ yapmış, Osmanlı Çavuşuymuş. Hüseyin, atını İştip’te Ali’nin Çeşmesinde sularmış. Koca bıyıklı, iri yarı bir Yörük’müş. Balkan Savaşları’nda, 1912’de Sırbistan’ın Kragujevac şehrinde şehit düşmüştür. “Hüseyin”in adını, soyadım olarak taşırdım; şimdi İbrahimsoylu soyadını taşıyorum.

Hüseyin’in atası: “RÜŞÜD”dür. Rüşüd’ün lakabı: “TOPAL”dır. Yörükler ona “TOPAL RÜŞÜD” derlermiş. Osmanlı döneminde muharebede topal kalmış. Topalken Seydili köyünden bir kız kaçırıp evlenmiş. Topal Rüşüd, tekrar muharebeye gidip 93 Harbi’nde şehit olmuştur.

Rüşüd’ün atası: “MÜMÜN”dür. Mümün’ün lakabı: “KOCA” dır. Yörükler ona “KOCA MÜMÜN” derlermiş. Mümün, iri ve kocaman bir Yörük’müş. Mümün köy Kocabaşılığı yapmıştır. Mümün’ün üç kardeşi de Türk Günü’nde muharebelere katılıp şehit olmuşlardır.

Mümün’ün atası: “TAHİR”dir. Yörükler “TAYİR” der.

Tahir’in atası: “İBRAHİM”dir. Yörükler “İBRAYIM” der. İbrahim’in kısa biçimi “İBİŞ”tir. İbrahim’in lakabı “KURU”dur. Yörükler’de ‘Kuru’ sıfatının anlamı: “İnce; şişman olmayan kişi” demektir. Yörükler ona “KURU İBİŞ” derlermiş. 105 yaşından fazla yaşamıştır. Kurfallı köyünde ölmüştür. İbrahim, Kuçulat-Beytili-Kurfallı ortak mezarlığında gömülüdür.

İBRAHİM-KURU İBİŞ’in atası ve anası bilinmiyor. İbrahim’in SÜLEYMAN (Yörükler “SÜLMAN”derler.) adında bir kardaşı varmış. İbrahim, Yörüklük’ün Kocakıran denen yerine konarak “Yurt”unu kurmuş (bugün o yere “Yurt Yeri” )deniyor; oradan da göçerek “Kurfallı Obası”(köy)nı kurmuştur. Kurfallı, İbrahim tarafından kurulan bir Yörük köyüdür. İbrahim, ata soyumun dip-kök atasıdır; İbrahim’den öncesi bilinmiyor.

İBRAHİM-KURU İBİŞ, Karamanoğulları Beyliği sınırları içerisinden Makedonya’ya göçürülüp kondurulan Yörükler’dendir. İbrahim, Türk’tür. İbrahim, Yörük’tür. “KIZILALMA-KARAMAN YÖRÜKLERİ”ndendir.

BEN: İBRAHİM oğlu Tahir oğlu Mümün oğlu Rüşüd oğlu Hüseyin oğlu Rüşüd Oğlu Hüseyin oğlu Salih oğlu İZZET’im. Sekizinci atam olan “İBRAHİM”e “SOY+LU”( Soy Türkler’de önemli bir külttür.) ekini ekleyerek soyadımı “İBRAHİMSOYLU” eyledim.

Orta Asya(Oğuzeli)’dan Anadolu(Karaman Bölgesine)’ya, oradan Makedonya’nın Kızılalma-Karaman Yörüklüğü’ne yörüyüp konan atalarıma esenlik olsun!