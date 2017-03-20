



Yaklaşık 17 yıl geçti. Galatasaray Avrupa’nın zirvesinde yer alması. Türk futbolu tarih yazıyor, Avrupa bu tarihi şaşkınlıkla izliyor. Gördüklerine inanamıyor. Türkler Avrupa’yı yine bastı, kapıya dayandı düşüncesi hakim.

Bu zaferden uzun yıllar geçti. Avrupalılar, Türklerin bu başarıları unutmuş gibiler. Ama tekrarlanırsa, Türk futbolu adını yeni bir sayfada altın harflerle yazmaya hazırlanıyor. Bu kez, en köklü kulüp Beşiktaş. Kara kartal uçuşa geçmiş gözü ise kuzey kutuplu Stockhlom.

Beşiktaş, Avrupa liginde çok iyi bir performans gösteriyor. Rakiplerini teker teker eliyor, hedefe bir adım daha yaklaşıyor. Elbet ki, zirveye ulaşmak pek kolay olmayacak ama isteyince, çalışınca, her gün performansını artırınca iş kolaylaşır.

Siyah-beyazlılar bu yola girerken hedefin en yüksekte olduğunu herkes biliyor. Bunun için önceden plan yapıldı, zemin hazırlandı, temeller atıldı. Teknik direktör faktörü çok önemli. Şenol Güneş gibi bir hocaya sahip olmak, yapabileceklerini bilerek yola çıkmak, takımı avantaja getirir. Takımı iyi kurdu, taşları yerine oturturdu.

Takıma baktığımda futbolcular işini iyi yapıyor. Verildiği görevleri gerektiği gibi yapıyorlar. Performansların durumu çok iyi. Takım kalabalık olduğu için oyuncu eksikliği hiç yaşanmıyor. Her biri diğerini aratmayacak düzeyde.

Taraftara ise ayrı bir parantez açmalıyız. Takımı yalnız bırakmayıp tribünleri tıklım tıklım dolduran seyirciye tam not. Maç boyunca takımın arkasında, bir dakika bile oturmadan desteğini sundu. Özellikle, son maçtaki koreografi süper. Çok iyi düşünülmüş, çok iyi tasarlanmış. Seyirci, maçın son dakikalarında Yunan oyununu oynarken de çok eğlenceli oldu.

Sadece Olympiacos maçını değerlendirirsek, gerçekten Beşiktaş çok iyi bir oyun sergiledi. Maçı daha ilk yarıda almak istemesi, futbolcuların arzusu, gittikçe gelişen performansları, final yoluna göz dikmesidir.

Maçın 1 saatini 10 kişi oynayan Türk takımı, bunu pek hissettirmedi. Kırmızı kart, atak futbol ve kontra oyun oynamasına itti ve bunda başarılı oldu. Herşey Yunanlıların eline geçti denildiği anda Türk futbolcular bir toparlandı bir toparlandı.

Oyundan atılan futbolcunun yerini seyirci aldı. Hiç oturmadan 90 dakika takımın arkasında olması, futbolcuları motive etti, güç verdi. 40 bin kişilik bir ordu arkandaysa o zaman kimseden korkma. Kimse durduramaz.

Kadro süper. Aman nazar değmesin. Türk takımını İsveç’te görmek, herkesin arzusu. Türk futbolu yine zirvede olmasını herkes ister. Türk bayrağın dalgalanması, kartalın yükseklerde uçması herkesi gururlandırır. Türk futbolu, yıllar önce elde ettiği o başarıyı tekrarlanması hepimizi onurlandıracak. Her şey Beşiktaş’ın elinde. Yolun açık olsun, Avrupa kupası Türk futbolunun olsun.