Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarak bir bakıma da hayatımızı kolaylaştırıp, hızlandırıyor. Eskiden bir mektubun bile başka bir ülkeye gitmesi aylarca sürerken, şimdi dünyanın öbür ucundaki biri ile rahatça, günün her saatinde internet sayesinde mesajlaşabiliyoruz. İnternet hayatımızın her alanına derinlemesine işlerken, son zamanlarda, biz kadınların büyük tutkusu olan alışverişe de el attı. Hepimiz biliyoruz ki, alışverişe çıkıldığı zaman, saatlerimiz ve hatta kocaman bir günümüzü alabiliyor. Biz alışveriş merkezlerinde zaman harcaya duralım, dünyanın pazarlama ve ekonomi devi olan Çin, internet üzerinden bizlere, kurduğu alışveriş sitesiyle toplu iğneden, günlük kıyafetimize kadar, her türlü ürünün erişimini bu siteyle sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Çin'den taa Makedonya'ya nasıl gelecek o ürünler? Geliyor efendim, hem de bir ay içinde evinize kadar geliyor. Bu site o kadar gelişti ki, toptan satış bile yapıyor artık. Öyle ki, Bit Pazar’da bile bu siteden alınmış ürünleri bulabilirsiniz. Peki, AliExpress ismiyle hayatımıza giren bu site neden bu kadar rağbet görüyor? Birincisi, zamandan kazandırıyor, ikincisi de günlük hayatta ihtiyacımız olan ürünleri, alışveriş merkezlerinde aldığımız fiyatın, neredeyse yarısı bedelinde sunuyor bizlere.

Eskiden beri "Made in China" ibaresine alışmıştık ama bu kadarını beklemiyorduk doğrusu. Çin ürünlerine olan bakış açımızı belki de değiştirmeye yarayacak bu siteye siz de göz gezdirirsiniz belki. Hayatımızı her gün hızlandıran teknolojiye karşı gelebilir miyiz, yoksa biz de içine dahil olup ayak mı uydururuz, bunu zaman gösterecek. Sağlıcakla kalın...