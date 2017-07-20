



Candida albicans, eşeyli çoğalan, diploit, maya tipi bir mantar türüdür ve insanlarda oral ve vajinal enfeksiyonların etkenidir. Maya mantralarından Candida albicans, ender olarak da Candida tropicalis ve alt gruparının etkisi ile oluşan hastalık değişik şekillerde manifeste olur. Candida albicans sağlıklı bireylerin %20-50’si kadar çoğunda oral kavitede zararlı komensal olarak bulunur. Konağın direnci bozulduğunda klinik fungal enfeksiyon gelişir ve doğal oral flora dengesi bozulu

Akut pseüdomemebranöz tip kandidiaziz- pamukçuk yoğun olarak beyaz ve çevreden hafif yüksek tabakalar halinde görülür. Lezyonlar toplu iğne başı büyüklüğünde başlar ilerlediğinde beyaz bir örtü halini alır.

Tipik olarak ağızda koku yoktur. Kuvvetlice pamuk ile bastırıldığında dokudan ayrılır silinir ve bu bölgede kanama ve kızarıklık meydana gelir.Organizmada saprofit olarak bulunan kandidaların hastalık yapması için bazı hazırlayıcı faktörler rol oynar bu faktörler:

Şeker hastalığı, hamilelik, alkokoliklerde, enfeksyon ve malign hastalığa bağlı direnç düşüklüğü, hemoterapi, kanser tedavisindeki radyoterapi,uzun süre antibiotik kortikosteroid kullanımı,beslenme bozukluğu, organ veya kemik iliği transferi olan durumlarında, gibi nedenler bu faktörlerin başında sayılır.

Yeni doğan bebeklerde görülen ağız mantarı genellikle emzirmeden kaynaklıdır. Annenin meme uçlarında oluşan bakteriler bebekte enfeksiyona yol açar,Uygun şartlar yerine gelidiğinde gram + mikroorganizmalar olan kandidalar koloniler halinde epitel hücrelerinde çoğalır.

Akut atrofik kandidiaziz- neden olarak uzun süre antibiotik ve antiseptik gargara kullanımı gibi lokal flora dengesinin bozulması düşünülmektedir. Oral mukozanın heryerinde özellikle dilin yüzeyinde ve damakta kırmızılık,dil papillalarında silinme, mukozada atrofi ve ağızda yanma hissi en belirgin semptomdur. İlaç bağlantısı kurulmadığı vakalarda HIV enfeksyonu da önemli etken olarak düşünülmektedir.

Kronik atrofik kandidiaziz- en çok total ve parsiyal protez kullanan hastalarda protez altında mantar enfeksyonu görülür.Yaşlı kişilerde ve sindirim sistemi bozukluğu olanların dillerinde kandididiyazis görülür. Bu hastaların dili kırmızıdır ve dildeki papilalar ve mukoza atrofiktir.Böylece dış etkenlere karşı korumasız bir yüzey oluşturulduğunda özellikle diş ve protez teması ile dilde yanma oluşur.