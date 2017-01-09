Bir yılı daha geride bıraktık. Kimilerine göre güzel geçti, kimilerine göre üzücü bir yıl daha. 2016’da başarılı günleri olanlar da, çok büyük hedefleri önüne koyup çok geride kalanlar da, bu yılı unutmayacak. Benim için de geçen yıl pek acı geçti. Babamın vefatı beni çok üzdü, 2016 yılını hiçbir zaman aklımdan silmeyecek yıl oldu.

Peki bizim ilgi alanımızda, yani sporda durum nasıldı? 2016 yılı boyunca spor dünyasında neler yaşandığını bir göz atalım. Futboldan voleybol’a, Avrupa şampiyonasından Olimpiyat’a kadar.

Futbol konusunu Euro 2016 ile başlayalım. Rekor ülke katılımı damga vurdu. Çok sürprizlere kapı açan Fransa 2016, Portekiz’in şampiyonluğu zirvede. Kimse şans vermemesine rağmen Ronaldo’lu Portakallar, Avrupa’nın en iyisi oldu.

Türk milli takımı, bu organizasyonda da hayal kırıklığına uğrattı herkesi. Çok büyük hedeflerle yola çıkmasına rağmen hiçbirine ulaşmadı. Hatta, takım içinde olan kavga ve küskünlükler takımı yıprattı.

Türk futbolu, 2016 yılında az bir kıpırdama oldu. O da Avrupa sahnesinde yaşananlar. Galatasaray, cezasını çekerken Avrupa biletini alanlar gösterdikleri performansla umut oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor bir üst tur vizesini alarak yeni bir başarıya imzalarını koydu. Bu yıl Türk futbolu tam 3 takımla temsil edilecek.

Basketbol konusu açıldığında Türk takımları iyi durumda. 2015/16 sezonunda Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague’de final oynadı, kupayı elinden kaçırdı. Eurocup’ta ise Galatasaray bu fırsatı iyi kullandı ve Eurocup kupasını müzenin vitrinine koydu.

Türk basketbolu iyi yolda olduğunun bir diğer ispatı ise Euroleague’nin 2016/17 sezonunda tam 4 Türk takımı yarışması. Yeni sistem olmasına rağmen en çok temsilcisi olan ülke Türkiye. Ayrıca diğer liglerde yarışan takımların da performansı memnun edici.

Geçen yılda Türk sporun en önemli başarı tenis’ten geldi. Milli tenisçi Çağla’nın başarısını herkes ayakta alkışladı. İlk Türk tenisçi olarak WTA listesine giren Türk tenisçi, bu spor dalında da varız dedi.

Bu yılki en ilginç şeylerden biri İngiltere’den. 2015/16 sezonunda Premier şampiyonu kim olur sorusuna, Leicester City kim deseydi akılsız olduğunu söylerdik. Ama sezon sonunda kupayı havaya kaldıran Beyaz-mavililer, İngiltere futboluna bir tarih yazdı ve ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

2016 yılı modern statlar yılı olarak da adlandırabilir. Birçok Türk kulübü yeni stadına taşındı, seyircisine yeni evinin kapısını açtı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni stadları gözlerimizi kamaştırdı, dünya modern statlarından hiçbir eksiği yoktur.

Son olarak, 2016 yılında yaşadığımız acılara da yer verelim. Spor dünyası çok önemli bir insanını kaybetti. Boksun kralı yani Muhammed Ali rahmetine kavuştu. Boks denince akla gelen ilk isim, yıllarca verdiği mücadeleye yenildi. Türk futbolunun önemli isimlerinden Turgay Şener’i de kaybettik. Türk futbolunun gelişmesinde büyük rol oynamış olması nedeniyle bu yılki Süper lig, milli kalecinin adını taşıyacak.

Acıları ve başarısız günleri 2016 yılında bırakıp 2017 senesinde mutlu, huzurlu ve çok başarılı günler yaşamak dileğiyle...