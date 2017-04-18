



Hep bahsettim Türk voleybol ve basketbolun geldiği durumu, gösterdiği başarıyı, Avrupa’daki performansı. Hep hayranlıkla izliyoruz. Gururlanıyoruz, onurlanıyoruz. Darısı milyarlar harcanan Türk futbolun başına deyip Türk takımların yazdıkları başarılarla heyecanlanıyoruz.

Türk voleybolu yıllardır zirvede olduğunu ve tarih yazdığını bir çok kez dile getirdim. Türk voleybolu, dünya ekolü sıfatını çoktan aldı. Ama maalesef Türk yayın-basını bu başarılara çok az yer veriyor. Bir çok kere dünyayı feth eden, Avrupa’da her yıl şampiyonluğa oynayan Türk kadın takımların başarıları sıradan gibiymiş haberler bir gün bile gündemde kalamıyor.

Oysa, futbolda en küçük bir haber günlerce aktif, yorum üstüne yorum. Sanki dünya’nın en büyük başarıya imza atmışlar. Ama haberin içerisine bir baktığında olanağı sadece %10, gerçekleşmesi için de sadece hayal kurabilinir.

Türk basketbolu, voleybolun yaşadığın anısını yaşamakta. Futbol’da Şampiyonlar ligi seviyesinde olan THY Euroleague’de tam 4 takım katıldı. Sayısına göre en çok takım veren ülke Türkiye. Katılan takımlardan dörtte biri Türk basketbolundan gelmiş ve her biri iyi bir performans ortaya koymuş.

Bütün bu başarılara rağmen yayın-basında hak ettikleri yeri göremediler. Avrupa’nın en kaliteli liginde 4 kulüple katılmak, bu yarışmada üstün oyunla herkesin gönlünü kazanan Türk basketbolcuları ayakta alkışlamalıydı herkes. Ama maalesef bir köşede ittirilmişler, kimse onlardan bahsetmiyor.

Türk kadınların imza attıkları başarıların gündeme ne kadar kaldıysa, erkek basketbolcular da o kadar kalacak gibi. Oysa, Euroleague’de 16 takımdan 4’ü Türk, Avrupa’nın en iyi 8 takımın içinde 3’ü Türk basketbolundan. Türk takımları Avrupa basketbolun ekolü olduğunu ispatladı.

Hakikaten de öyle. Maçları izlerken çok heyecan alıyorum. Türk takımların gösterdikleri performans ve atak oyun Türk basketbolunun ne kadar ilerlediğini göstermekte. Bu tabloyu görünce, maçı kaybetseler bile hiç zoruma gitmiyor. Başa baş oynuyorlar, Avrupa devlerini dize getiriyorlar.

İlk 8’e giremeyen Galatasaray Odeabank bile büyük takımlara kafa tuttu. Sonradan açılan Sarı-kırmızılılar, son saniye kadar verdikleri mücadele alkışlanacak seviyede.

İstanbul’un hayallerini kural 4 Türk takımından 3’ü “Dörtlü finaller” için yola devam ediyor. Rakipler zor. Artı en iyi 8’e giren Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş dezavantajlı, çünkü çeyrek final maçlarına dış sahadan başlıyor. Bu, bir adım geriden başlamak demektir.

Ama olsun, Türkler zoru başaran bir millettir. Bunu da başarabilir. İnanıyorum. Sadece bu üç takımın arkasında olmak lazım. Her maçta tam destek. Yayın-basında gerektiği kadar yer alırsa, bunu da geçeceğine eminim. Hayaller her üç takımı ‘Sinan Erdem’ spor salonunda kozlarını paylaşmak.