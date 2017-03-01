Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev'e hükümeti kurma yetkisini vermeyeceğini açıklamasının ardından ana muhalefetten ilk açıklama geldi. Zaev, İvanov'un bu kararını darbe olarak değerlendirdi.
Zoran Zaev açıklamasında, "Hükümeti kurma yetkisini vermeyerek Cumhurbaşkanı İvanov, darbe yapmıştır. İvanov ülkeyi daha derin krize koymuştur. Kendi şahsi çıkarları için ülkenin geleceği ile oynamalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara çağrı yapan Zaev, "Vatandaşlara milli ve dini provokasyonlara gelmemeleri ve sakin olmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.
Zaev ayrıca, "İvanov, bu kararı derhal geri çekmek zorundadır. Halkın çoğunluğunun iradesini hiçe saymamalıdır." sözlerini de ifade etti.
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