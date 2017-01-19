



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) genel başkanları bir araya geldi. Zoran Zaev ile Ali Ahmeti arasında gerçekleşen görüşme, 11 Aralık seçimlerinin ardından iki parti arasında başkan seviyesinde ilk görüşme olduğu belirtildi.

BDİ genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iki lider hükümet kurma yolunda partilerinin tavırları ve görüşlerini paylaştıkları ifade edildi. Önümüzdeki dönemde de iki parti arasında görüşmelere devam edileceği de bildirildi.

Ahmeti, iki gün önce VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski ile de görüşmüştü.