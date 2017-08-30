Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Askeri Ataşe Yarbay Burhan Ürek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Zafer Bayramı vesilesiyle Üsküp’te resepsiyon düzenleyecek.
Zafer Bayramı Resepsiyonu Üsküp Holiday İnn Otelde gerçekleşecek.
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