Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği lideri Zoran Zaev’in, partiye yakın kaynaklardan basına sızan bilgilere göre BDİ’nin ardından milletvekili çıkartan diğer Arnavut partilerinin de desteğini alarak toplam 67 milletvekilinin imzasına sahip olduğu belirtildi.

Zaev’in bugün Cumhurbaşkanı İvanov’a bu imzaları garanti olarak teslim edip hükümeti kurma yetkisini alması bekleniyor. Ancak bunun meclis üzerinden mi yoksa SDMS’nin randevu alarak mı yapacağı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Zaev’in ziyaretiyle ilgili kendilerine bir talebin gelmediğini açıkladı.

Dün bir açıklama yapan AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Cumhurbaşkanı ve Meclisin anayasaya uygun olarak hükümeti kurma yetkisini çoğunluk elde eden partiye verilmesi çağrısında bulundu.