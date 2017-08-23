



Sırbistan’ın Makedonya Büyükelçiliğindeki diplomatlarını geri çağırmasıyla Üsküp ile Belgrat arasında meydana gelen kriz hakkında bugün Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Zaev ile Vuçiç arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması ve ilerletilmesi ile meydana gelecek sorunların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi.

Telefon görüşmesinin ardından Makedonya Başbakanı Zaev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ortak bildiri yayınladı.

Bildiride “Makedonya Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti iyi niyet ve dostane ilişkiler çerçevesinde diplomatik temsilciliklerinin hakları ve çıkarlarını uluslararası hukuki kurallar kapsamında koruyacaklardır. Makedonya ve Sırbistan ikili diyalogu en üst seviyeye çıkaracak, Avrupa yolun da birbirine destek verecek, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve bölgesel istikrarı koruyacaktır” ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan ortak bildiride Sırbistan’ın diplomatlarını makedonya’dan geri çekmesiyle ilgili meydana gelen kriz hakkında herhangi detaylı bir açıklama yapılmadı.