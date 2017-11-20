Başbakan Zoran Zaev ve ana muhalefet lideri Nikola Gruevski, aynı günde farklı davalarda hakim karşısına çıkacak.

Kamuoyunda “Potkup” (Rüşvet) olarak bilinden davanın iddianamesine göre, o dönem Ustrumca Belediye Başkanı Zoran Zaev, bir arsa için işadamından 163 bin 924 avro istedi. Bunların yarısı Zaev’e, diğer yarısı da Ustrumca’da inşa edilecek kiliseye ayrıldı.

Gruevski ise Tsentar belediyesinde şiddete azmettirmek suçundan mahkemeye çıkacak. İddianameye göre, 2013 yılında Tsentar Belediyesinde meydana gelen şiddet olayları doğrudan Gruevski’nin emriyle gerçekleşti. Davada 13 kişi daha sanık koltuğunda bulunuyor.