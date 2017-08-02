İlinden günü vesilesiyle bugün Üsküp’teki Az. Spas kilisesinde anma töreni gerçekleştirildi. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katıldığı törende, Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, büyükelçiler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Zaev, AB’yle bütünleşme sürecine değindi.

Zaev, “Makedonyamızda parlak bir gelecek ve bu güzel ülkede yaşayan herkes için bir gelecek var. Kaliteli bir yaşan sunacak Makedonya’nın Avrupai geleceğinin temellerini, tarihimiz ve geçmişimizin üzerine kurduk” ifadelerini kullandı.



Ortak çıkarlar doğrultusunda Bulgaristan’ın da sorumluluk üstlendiğini kaydeden Zaev, bölgedeki gelişmelerin AB değerleriyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından iki ülke başbakanları Gotse Delçev’in mezarına çelenk bıraktı. Diğer protokol üyeleri de saygı duruşunda bulundu.



İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) 2 Ağustos 1903 yılında Osmanlı’ya karşı başlatılan İlinden Ayaklanmasıyla, 10 gün süren Kruşevo Cumhuriyeti kurmuştu. Örgütün önderlerinden biri olan Gotse Delçev ise ayaklanmadan önce 4 Mayıs 1903 tarihinde Osmanlı askerleri tarafından öldürüldü. 2 Ağustos 1944’te, “İkinci İlinden” olarak bilinen Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) de ilk oturumu yapıldı.