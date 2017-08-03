Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da düzenlenen Adriyatik Sözleşmesi zirvesine katılan Başbakan Zoran Zaev, Makedonya’nın NATO yolunda istikrarlı bir şekilde adım attığını ve 30. üyesi olmasını umduğunu söyledi.
Zaev, Balkanların dayanışma ve demokratik değerler temeline dayanan Avro-Atlantik kurumların üyeliğinin, bölgenin ve Avrupa’nın istikrarı için hayati öneme sahip olduğu inancını taşıdıklarını söyledi.
Dünyada yaşanan sorunlar ve tehditlerin sınır tanımadığını kaydeden Zaev, “Ancak ortak çalışarak bölgenin çıkarları doğrultusunda ortak değerlerimize ulaşabilir ve küresel tehditlere başarılı bir karşılık verebiliriz” ifadelerini kullandı.
Zaev, Makedonya’nın reform süreci ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirip hak ettiği NATO üyeliğine en kısa sürede ulaşmasını beklediğini vurguladı.
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