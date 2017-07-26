



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ile Bulgaristan arasında imzalanması beklenen iyi komşu ülke ilişkileri anlaşmasının detaylarını kamuoyuna açıkladı. Bugün başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Zoran Zaev, anlaşmanın 1 Ağustos tarihinde Üsküp’te imzalanacağını da ifade etti.

Başbakan Zaev, açıklamasında anlaşmanın Makedonya Cumhuriyeti Anayasasına göre Makedonca ve Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasasına göre Bulgarca imzalanacağını da duyurdu.

Zaev konuşmasında, “Anlaşma olduğu gibi hükümetin resmi internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu anlaşma sorunlar üretmek yerine iki ülke arasında işbirliği ve çözüm üretme yolları açacaktır. Bulgaristan, sorunları ortak çözeceğimiz ve bizi AV ve NATO üyeliği yolunda destekleyecek dost ülkedir” ifadelerini kullandı.



Makedonya ile Bulgaristan’ın arasında 500 ila 600 Milyon Euro değerinde ticaret hacminin bulunduğunu hatırlatan Zaev, anlaşmayla birlikte bu rakamın 1 Milyar Euro’ya ulaştırmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Başbakan Zoran Zaev Makedonya ile Bulgaristan arasında imzalanması beklenen anlaşmayı muhalefetin de desteklemesini beklediklerini kaydetti.

Makedonya ile Bulgaristan arasında iyi komşu ilişkileri anlaşmasının 1 Ağustos’ta başkent Üsküp’te Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından imzalanması bekleniyor.