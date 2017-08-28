



Batı Balkan Ülkeleri Başbakanları hafta sonu Aranvutluk’un Draç şehrinde bir araya geldi. Başbakanlar düzeyinde gerçekleşen zirvede Makedonya’dan Başbakan Zoran Zaev de toplantıda yerini aldı.

Başbakan Zaev zirvede yaptığı konuşmada, Makedonya’nın Batı Balkanlarda bölgesel işbirliğinin yoğunlaşmasından yana olduğunu vurgulayarak bu işbirliğinin ekonomi alanında da güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Zaev konuşmasında, “Devletlerin ekonomi alanında atacağı her ortak adıma Avrupa’da daha büyük piyasanın oluşturulması ve yatırım ilgisini arttıracaktır. Ülkelerimize daha fazla yatırım yapılacak, daha fazla işyerleri açılacaktır” dedi.

Zirvede Batı Balkan Ülkeleri Başbakanları yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komisrei Johannes Hahn da yer aldı.