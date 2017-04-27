Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı ve milletvekili Zoran Zaev, bugün Makedonya meclisinin kurucu oturumunun 20. devamına katıldı.

Kürsüden Meclis Başkanı seçimi maddesine bir an önce geçilmesini isteyen Zaev, 120 koltuklu Makedonya meclisinde 69 milletvekiline sahip olan parlamenter çoğunluğun başkan seçme hakkı olduğunu belirtti.

Zaev, “Bu çoğunluğun kendi sıralarından Meclis Başkanı seçme hakkı ile sorumluluğu var bu karar getirilecek. Bu salonda, meclisin diğer salonlarında, holünde, merdivenlerde, Hukuk Fakültesinin amfisinde veya MANU’da karar getirecek” diyerek bu konuda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kurucu Meclis Toplantısının Başkanı Trayko Velyanovski ise SDSM’den gelen talebi kabul etmesi halinde meclis içtüzüğünün çiğneneceğini belirtti.

Velyanovski, 9 yıldan bu yana Meclis Başkanı görevini yürüttüğünü hatırlatarak içtüzüğü gayet iyi bildiğini ve bir diğer maddeye geçilmesi için milletvekillerinin söz ve cevap haklarından vazgeçmelerini istemekten başka bir şey yapamayacağını söyledi.

VMRO-DPMNE milletvekili İliya Dimoski ise Meclis genel kurul salonu dışında başka bir yerde Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirmenin “darbe” olacağını söyledi. Dimoski, “Halkın vekillerini susturusanız halk konuşmaya başlar” ifadelerini kullandı.