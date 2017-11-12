



Makedonya Başbakanı Zaev bugün düzenlediği basın toplantısında geçen hafta 8 müebbet hapis cezalarıyla sonuçlanan Kumanova olayları davası hakkında konuştu. Zaev, hükümetin bu olay için uluslararası bir soruşturma başlatılmasından yana olduklarını belirtti.

Zaev açıklamasında bu soruşturmaya uluslararası uzmanların katılmasıyla kamuoyunda Kumanova olayları ile ilgili soru işaretleri yaratan konuların açıklığa kavuşabileceğini kaydetti.

Açıklamasında uluslararası soruşturma açılması konusunda uluslararası toplum temsilcileriyle de istişarede bulunduklarını dile getirdi.