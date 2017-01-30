Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri Zoran Zaev, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisine kendisine vermesini beklediğini söyeldi.

Zaev, “İvanov’un bu görevi bana vermesini bekliyorum çünkü aksi Anayasayı ihlal etmektir. Herkesin farkında olduğu konu halkın ‘değişim’i oyladığı. Makedonya’nın halkı bölecek değil yeniden birleştirecek, herkesin hayat standartlarını yükseltecek ve NATO ile AB gibi stratejik çıkarları gözetecek bir hükümete ihtiyacı var. Bizler, Prjino anlaşması ve acil reform önceliklerini hayata geçirecek bir hükümet kurmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Zaev, hükümeti kurmaları halinde dini ve milli kimliği fark etmeksizin tüm vatadanşların eşit haklara sahip olacağını vurguladı.

VMRO-DPMNE’nin hükümet koalisyonunu kuramamasına da değinen Zaev, Gruevski’nin bir daha asla Başbakan olmayacağını sözlerine ekledi.