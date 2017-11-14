Slovenya’da temaslarda bulunan Başbakan Zoran Zaev, mevkidaşı Miro Cerar’la ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerden Makedonya’nın AB üyeliğiyle gelen sorularını yanıtlayan Zaev, 20-21 Aralık tarihlerinde BM’nin Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ile Makedonya ve Yunanistan’ın ilk görüşmesini yapmasını beklediklerini söyledi.

Bu konunun ülke gündeminde sıkça konuşulduğunu belirten Zaev, “Yerel seçimlerden sonra Yunanistan’ın anayasal ismimizle var olan ve bizim bütünleşme sürecimizi etkileyen sorunun çözümü için yeni bir adım atılması en mantıklısıydı. 20-21 Kasım tarihlerinde iki ülkenin heyetlerinin, Nimetz’in arabuluculuğunda ilk kez görüşmesini bekliyorum” dedi.



Zaev, Cumhurbaşkanı, hükümet ve muhalefetin yer aldığı, isim sorununun çözümünü sağlayacak milli bir uzlaşma için çalıştıklarını sözlerine ekledi.