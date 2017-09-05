Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bugün hükümetin bakanlarıyla birlikte basın karşısına çıkarak 100 gün içinde yaptıkları çalışmaları kamuoyun rapor etti. ‘Sözümüz söz’ sloganıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Zaev konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yaptığı konuşmada Zaev, “Beş önemli kriterimiz ve prensibimiz vardı. Vatandaşın parasını geri vermek, daha iyi yaşam için ekonomik kalkınma sağlamak, kurumları vatandaşın hizmetine sunmak, aldığımız her kararın vatandaşın bilgisi dahilinde olması ve NATO ve AB yolunda yararlı olacak komşu ülkelerlerle iyi ilişkiler inşa edip reform hükümeti kurmak” dedi.

Zaev, “Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Sözümüz somut hale geldi. Bu hükümet halkın çıkarlarını koruyan hükümettir. Bu çıkarları tespit ederek bu yönde çalışmalar yaptık. Halkın çıkarlarını yerine getirmek için ürettiğimiz çözümler gerçek oldu” şeklinde konuştu.



Konuşmasının devamında ise Zaev “Görevimiz verimsiz şekilde harcanan kamu paralarını tespit edip bu paraları vatandaşa ve şirketlere yönlendirmekti. Sadece başbakanın bütçesini kısıtlayarak 420 Milyon denarı ülkeye kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Zaev, ayrıca diller kullanımı konusuna da değinerek Arnavutçanın resmîleşmesi konusunun Ohri çerçeve Anlaşmasının çözülememiş son sorunu olduğunu ve bu sürecin artık Mecliste olduğunu belirtti.

Zaev ayrıca tüm bakanların önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyerek yaptıkları çalışmaları rapor edeceklerini de duyurdu.