SDSM lideri Zoran Zaev, hükümeti kurma yetkisini bugün Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’dan aldı.

Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen törende konuşan İvanov, hükümeti kurma yetkisinin önündeki engellerin aşıldığını ve bu yüzden anayasal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

Zaev ise Makedonya’nın üniter yapısı, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve çok etnililiğinin korunacağında dair güvence verdi.



Konuşmaların ardından Zaev, resmi olarak hükümeti kurma yetkisinin Cumhurbaşkanı İvanov’dan aldı.