



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dünkü olaylar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zaev yaptığı açıklamada dün akşamki saldırıları öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdi.

Açıklamasında Zaev, seçilmiş milletvekillerine ve gazeteciler üzerine uygulanan şiddet nedeniyle Nikola Gruevski, Gyorge İvanov, Trayko Velyanovski ve Mitko Çavkov'u sorumlu tuttu.

Zoran Zaev, "Demokratik süreçte büyük adım attık. Meclisteki çoğunluk Meclis başkanını seçti. Bu süreç reform hükümeti kurulana kadar devam edecek" sözlerini de ifade etti.