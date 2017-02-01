Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la görüşen SDSDSM lideri Zoran Zaev, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
2 saatten uzun süren toplantıda tüm konuların masaya yatırıldığını kaydeden Zaev, “Biz buraya hükümeti kurma yetkisini almaya geldik. Cumhurbaşkanı, seçimlerde ikinci parti olarak çıktığımızdan dolayı bizde yetkiyi veremeyeceğini söyledi. Anayasa uyarınca, 61 milletvekilinden oluşan imzalı bir yazı gelirse ancak bu durumda yetkinin bize verileceği iletildi” ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından parti içerisinde tartışıp karar alacaklarını ve bu kararları kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi.
Gruevski’nin olduğu bir hükümetin kendileri için geçerli olmayacağını dile getiren Zaev, kendilerine tüm milletlerden oy geldiğini bu yüzden akıllıca davranıp ülkenin geleceği için adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.
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