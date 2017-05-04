SDSM lideri Zoran Zaev, bugün Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinde “Potkup” (Rüşvet) davasında hakim karşısına çıkacak.

25 Ocak 2016’da başlayan mahkeme sürecinde görülen tüm duruşmalar ertelenmişti.

Zaev, hazırlanan iddianameye göre Ustrumca Belediye başkanı olarak devlet arsasının özelleştirilmesi ve inşaat izni verilmesi için bir işadamından 163 bin 924 avro rüşvet istedi.

İddianamede, Zaev’in devlet arsasının metrekare başına iki avrodan işadamına vermek istediği, söz konusu miktarının yarısının Zaev’e diğer yarısının ise şehirdeki kilise inşaatına ayırdığı yer alıyor.