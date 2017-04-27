Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Zoran Zaev, Pazartesi günü Makedonya’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee’yi yeni Meclis Başkanıyla karşılanmasını istediğini açıkladı.

Zaev, parlamenter çoğunluğun kendi içinden Meclis Başkanı çıkarma hakkı ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Yeni bir “24 Aralık” yaşanmasını istemediklerini kaydeden Zaev, “VMRO-DPMNE ve koalisyon ortaklarının neler yapabileceklerini gördük. Bu yüzden Meclis başkanı seçimi için Anayasa, yasalar ve içtüzüğe dayanarak tüm alternatifleri deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Makedonya meclisi, VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin sınırsız cevap hakkını kullanması nedeniyle Başkanını halen seçemiyor.

VMRO-DPMNE yeniden seçimlere gidilmesini isterken, SDSM hükümetin “huzurlu” bir şekilde el değiştirmesi gerektiğini savunuyor.

2006 yılından bu yana iktidarda olan VMRO-DPMNE, Arnavut partileriyle yaptığı koalisyon görüşmelerinde başarı sağlayamamıştı. SDSM ise BDİ, Besa ve Arnavut Birliği ile koalisyonuna giderek 67 milletvekiline sahip olmuştu.