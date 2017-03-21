



AB Temsilcisi ve AB Milletvekili üçlüsü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından SDSM Lideri Zoran Zaev basına açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada AB temsilcilerinin ülkedeki gelişmelerin çözümü hakkında olumlu mesaj verdiğini söyleyen Zaev, sürecin hızlı yürümesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında Zaev, "AB temsilcileri mesajlarını açıkça ifade etti. Makedonya'Nın zaman kaybetme gibi bir lüksü yok. Çözüm bulunamayan her gün ülke için bir kayıptır. Biz ülkedeki demokratik sürecin yürümesine odaklanmış bulunmaktayız." sözlerini ifade etti.

Amaçlarını Meclis Başkanını seçmek olduğunu söyleyen Zaev, "Hükümeti kurma görevini vermesi için Meclis Başkanı mecliste çoğunluğun sağlandığını Cumhurbaşkanına bildirmesi gerekiyor. Tüm siyasi partilerin bu konuda sağduyulu olacağından ümitliyim." dedi.

Zaev, herhangi birilerinin Meclisi engelleme niyetinde olmadığını inandıklarını da ifade etti.

Kendisine iletilen soruları da yanıtlayan Zaev, hükümeti almadan Mecliste yeni hükümeti kurmayı düşünmediklerini İvanov'dan yetkiyi almak istediklerini söyledi.