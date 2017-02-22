Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu hakkında yurtdışında oy kullanacak T.C. vatandaşları için tanıtım broşürleri hazırladı.

57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanma hakkına sahip olacak T.C. vatandaşları, yanlarında kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport gibi resmi dairelerden verilen belgelerde oy verebilecek. Yaşadıkları ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri geçerli olmayacak.

Makedonya’da yaşayan T.C. vatandaşları 8-9 Nisan tarihlerinde, 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak sandıklarda oy hakkını kullanacak. Makedonya’nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Finlandiya, Irak, İsrail, İsveç, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Yunanistan’da da aynı tarihlerde sandığa gidilecek.

Sandıklar, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda’da 9 Nisan, Bulgaristan, İtalya, Kanada, Suudi Arabistan, Türkmenistan’da 7 - 9 Nisan tarihleri arasında açık olacak.

Diğer ülkelerde sandıkların oy kullanmak için açık olacağı tarihler ise şöyle:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre’de 27 Mart - 9 Nisan, Lüksemburg’da 29 Mart - 9 Nisan, Avustralya’da 31 Mart - 9 Nisan, ABD ve Norveç’de 1 - 9 Nisan, Hollanda ve KKTC’de 5 - 9 Nisan, Birleşik Krallık ve Romanya’da 6 - 9 Nisan.

Seçimlerde oy kullanabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak gerekirken, bunu T.C. vatandaşları www.ysk.gov.tr adresinin “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden, mobil cihazlarınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet Kapısından öğrenebilir. Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar başkonsolosluklara veya büyükelçiliklerin konsolosluk şubelerine başvurabiliyor.



Seçmenle, temsilciliklerde belirtilen tarihlerde oy kullanamadığı takdirde 27 Mart - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında:

Karayolu Gümrük Kapıları; Artvin İli Hopa İlçesinde Sarp, Edirne İli Merkez İlçesinde Kapıkule, Edirne İli İpsala İlçesinde İpsala, Edirne İli Lalapaşa İlçesinde Hamzabeyli, Iğdır İli Aralık İlçesinde Dilucu, Kırklareli İli Merkez İlçesinde Dereköy,

Havalimanı Gümrük Kapıları; Adana İli Seyhan İlçesinde Şakirpaşa, Ankara İli Çubuk İlçesinde Esenboğa, Antalya İli Muratpaşa İlçesinde Antalya, Denizli İli Çardak İlçesinde Çardak, Eskişehir İli Tepebaşı İlçesinde Eskişehir, Elazığ İli Merkez İlçesinde Elazığ, Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Gaziantep, Hatay İli Antakya İlçesinde Hatay, İstanbul İli Bakırköy İlçesinde Atatürk, İstanbul İli Pendik İlçesinde Sabiha Gökçen, İzmir İli Gaziemir İlçesinde Adnan Menderes, Kayseri İli Kocasinan İlçesinde Erkilet, Konya İli Selçuklu İlçesinde Konya, Muğla İli Dalaman İlçesinde Dalaman, Muğla İli Milas İlçesinde Bodrum-Milas, Samsun İli Çarşamba İlçesinde Samsun, Trabzon İli Ortahisar İlçesinde Trabzon, Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde Zonguldak,

Liman Gümrük Kapıları; Aydın İli Kuşadası İlçesinde Kuşadası, Balıkesir İli Ayvalık İlçesinde Ayvalık, Kocaeli İli Derince İlçesinde Derince, Mersin İli Akdeniz İlçesinde Mersin, Mersin İli Silifke İlçesinde Taşucu, Muğla İli Marmaris İlçesinde Marmaris, Samsun İli İlkadım İlçesinde Samsun, gümrük kapılarında oy kullanabilecek.