



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kodzias bugün Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Kodzias bugün Üsküp’te Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev, AB’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Meclisteki parti temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov Haziran ayında Atina’ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Gerçekleşecek görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Kodzias ile Dimitrov gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.