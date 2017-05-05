Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmenin içeriği hakkında detay verilmezken, Yunan medyasında da şimdilik neler konuşulduğu hakkında bilgi yer almadı.
Açıklamada, Kotzias’ın Zaev’in yanı sıra Bulgaristan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva’yla da telefonda görüştüğü belirtildi.
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