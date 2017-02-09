11 gündür düzenledikleri protesto nedeniyle Makedonya ile Yunanistan arasındaki Evzoni (Az. Bogorodica) sınır kapısını kapatan Yunan çiftçiler, bir uyarıda daha bulundu.

Çiftçiler, bugün Yunan hükümetinden talepleri hakkında net bir tavır almadıkları halinde, Doyran sınır kapısı veya İdomeni demiryolunu kapatacaklarını açıkladı.

Yunanistan’daki protesto nedeniyle Selanik limanında Makedonya’ya getirilmesi beklenen 120 bin ton mal toplandığı kaydediliyor. Makedonya Ticaret Odası, zararların artık hissedilir hale geldiğini kaydederken, Yunan yetkililerden konuyu bir an çözmeleri talebinde bulunuyor.

Evzoni sınır kapısının kapatılmasının ardından Doyran’a yönlendirilen tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çiftçiler, Arnavutluk, Bulrgaristan ve Makedonya’ya giden yol ile sınır kapılarını kapatmıştı. Sosyal güvenlik yasası değişiklikleri ve vergilerin azaltılması Yunan çiftçilerin talepleri arasında yer alıyor.